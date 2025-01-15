Целей не достигли: зачем россияне во время атаки 15 января запускали "старые" ракеты Х-55

Россия утром 15 января осуществила очередную массовую атаку по территории Украины. Враг запустил ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники и дроны-имитаторы.

Россияне атаковали в частности украинскую газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине. Военный эксперт Андрей Крамаров отметил в разговоре с 24 Каналом работу Сил противовоздушной обороны Украины, а также авиацию и современные образцы вооружения, которые очень эффективно себя проявили.

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Возможны новые атаки

Крамаров отметил, что этой массированной атакой враг не достиг реального успеха. Определенные повреждения в результате ударов есть, но они не критичны.

Попытки поразить газовую инфраструктуру, по мнению военного эксперта, можно считать определенным шантажом со стороны врага, чтобы заставить Украину к переговорам по транзиту российского газа. По поводу этого на Киев также давят некоторые европейские партнеры, ведь для России прекращение транзита газа по территории Украины является весомой потерей доходов.

"В то же время если сравнить эту атаку с предыдущими, в частности по энергетике, возможны новые вражеские комбинированные обстрелы в ближайшее время, поскольку россияне пока не достигли поставленных целей", – отметил он.

У россиян есть определенный запас ракет Х-55

Также оккупанты во время атаки 15 января применили крылатые ракеты Х-55СМ с массогабаритными макетами боевых частей.

Во время атаки крылатыми ракетами вместе со средствами, что несут реальную боевую часть и должны осуществить поражение, идут, как пояснил военный эксперт, те, которые имеют задачу отвлекать на себя Силы обороны.

Эти ракеты несут дополнительные средства радиоэлектронного противодействия, для того, чтобы усложнять работу станции радиоэлектронного наблюдения и сбивать точность ракет, которые должны им противодействовать.

У россиян, по его словам, есть определенный запас менее маневренных старых ракет Х-55. Они осуществили их модернизацию и сейчас эти ракеты выполняют задачу брать на себя часть украинских средств поражения.

Враг надеется, что таким образом Силы обороны Украины пропустят ракету, несущую боевую часть, которая должна попасть в цель. К сожалению, 100% ракет никто никогда не сбивал,

– отметил Андрей Крамаров.

Напомним, что утром 15 января россияне совершили атаку по территории Украины. Силы обороны обнаружили и осуществили сопровождение 117 воздушных целей врага – более 40 ракет и 74 ударных дронов, 77 воздушных целей было сбито.

Россияне во время атаки пытались попасть в объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В результате атаки есть поражение объектов.