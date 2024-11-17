ПВО отработала на 1000%, – Братчук сказал, какие проблемы возникли в Одессе после обстрела

Целями вражеской атаки 17 ноября стали объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас в Одесской области есть проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что атака была массированная. В Одессе приостановлено движение электротранспорта.

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Чем враг мог обстреливать Одесскую область

Из-за отсутствия водоснабжения в Одессе открыли 13 бюветов, сейчас там образовалась очередь, люди хотят запастись водой. Поставщик воды "Инфоксводоканал" предупредил, что из-за отсутствия света прекратили работу насосы. Как только электроснабжение восстановится, начнут подавать и воду.

Силы ПВО отработали на 1000%, просто на пределе фантастики. Предварительно можем говорить, что враг мог атаковать Одесскую область ракетами Х-31П (противорадиолокационные), или Х-101, или Х-555,

– рассказал Братчук.

По словам спикера, возможно, россияне во время атаки 17 ноября применили "Калибры", потому что были зафиксированы боевые пуски из района порта Новороссийска, именно там базируются ракетоносители черноморской флотилии России. Есть предположение, что это были пуски с подводных лодок, потому что надводные корабли не часто из акватории порта могут осуществлять их.

В Одесской ОГА сообщили, что сейчас применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов. Все уполномоченные службы работают, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов.

Энергетики непрерывно трудятся над устранением последствий обстрела. По состоянию на 10:00 в Одесской области развернуто 445 Пунктов несокрушимости, где люди имеют возможность согреться и зарядить гаджеты. Еще 357 при необходимости будут открыты дополнительно.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре были частично разрушены. По предварительным данным, пострадал подросток. Спасатели нашли потерянную собаку и передали ее владельцам. К ликвидации последствий привлекли 35 спасателей.

Последствия вражеской атаки по Одесской области / Фото: ГСЧС