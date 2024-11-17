Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері 24 Каналу зауважив, що атака була масована. В Одесі призупинено рух електротранспорту.

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Чим ворог міг обстрілювати Одещину

Через відсутність водопостачання в Одесі відкрили 13 бюветів, зараз там утворилась черга, люди хочуть запастися водою. Постачальник води "Інфоксводоканал" попередив, що через відсутність світла припинили роботу насоси. Як тільки електропостачання відновиться, почнуть подавати й воду.

Сили ППО відпрацювали на 1000%, просто на межі фантастики. Попередньо можемо говорити, що ворог міг атакувати Одещину ракетами Х-31П (протирадіолокаційні), або Х-101, або Х-555,

– розповів Братчук.

Зі слів речника, можливо, росіяни під час атаки 17 листопада застосували "Калібри", тому що було зафіксовано бойові пуски з району порту Новоросійська, саме там базуються ракетоносії чорноморської флотилії Росії. Є припущення, що це були пуски з підводних човнів, бо надводні кораблі не часто з акваторії порту можуть здійснювати їх.

В Одеській ОВА повідомили, що нині застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів. Всі уповноважені служби працюють, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин.

Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Станом на 10:00 в Одеській області розгорнуто 445 Пунктів незламності, де люди мають змогу зігрітися та зарядити гаджети. Ще 357 за потреби буде відкрито додатково.

В ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири було частково зруйновано. За попередньою інформацією, постраждав підліток. Рятувальники знайшли загубленого собаку та передали його власникам. До ліквідації наслідків залучили 35 рятувальників.

Наслідки ворожої атаки по Одещині / Фото: ДСНС