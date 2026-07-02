Об этом сообщают CNBC и Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Что происходило во время ночного обстрела?

На фоне российской атаки Финляндия временно ввела ограничения на использование воздушного пространства в восточной части Финского залива, однако вскоре отменила их.

Тем временем Польша в связи с угрозой подняла в воздух истребители.

В связи с активностью российской авиации дальнего радиуса действия, наносящей удары по территории Украины, начались операции военной авиации в польском воздушном пространстве,

– сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

Представители командования добавили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, прежде всего в районах, граничащих с зонами потенциальной угрозы.

Впоследствии в Польше заявили, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Напомним, во время ночной атаки российские войска применили 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов. Массированную российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 524 цели.

В эпицентре удара оказался Киев: последствия атаки фиксируются практически во всех районах столицы. В частности, в Дарницком районе российская ракета разрушила часть многоэтажного дома. Сейчас на месте атаки продолжается поисково-спасательная операция. В частности, под завалами ищут 15-летнюю девушку и ее семью.