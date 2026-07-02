Про це повідомляє CNBC та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Що відбувалося під час нічного обстрілу?

На тлі російської атаки Фінляндія тимчасово запровадила обмеження на використання повітряного простору в східній частині Фінської затоки, однак невдовзі скасувала їх.

Тим часом Польща на тлі загрози піднімала в повітря винищувачі.

У зв'язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Росії, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у польському повітряному просторі,

– повідомили у Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Представники командування додали, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, насамперед у районах, які межують із зонами потенційної загрози.

Згодом у Польщі заявили, що порушень повітряного простору країни зафіксовано не було.

Нагадаємо, під час нічної атаки російські війська застосували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Масовану російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, силам ППО вдалося знешкодити 524 цілі.

В епіцентрі удару опинився Київ: наслідки атаки фіксують фактично в усіх районах столиці. Зокрема, в Дарницькому районі російська ракета зруйнувала частину багатоповерхівки. Зараз на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція. Зокрема, під завалами шукають 15-річну дівчину та її родину.