"Россияне нацелились на заводы, которые делают ракеты": Зеленский раскрыл планы врага

Ночью 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Владимир Зеленский рассказал, куда враг планирует направить большинство своих ракет и дронов в следующий раз.

"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине – военных, политических и пропагандистских – выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты. Будем реагировать", – говорится в сообщении Зеленского.