Враг изменил подходы к атаке: в чем особенность нового массированного обстрела Украины

Россия готовилась к тому, чтобы нанести по Украине массированный удар. Для этого оккупанты проводили разведку, хотели найти наши позиции, воздушные пункты управления.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что оккупанты также пытались внести коррективы после своих предварительных атак. Поэтому обстрел 2 января был несколько иным.

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Что изменилось в действиях России

"Враг несколько изменил подходы к этой атаке. Ведь удар 29 декабря был характерен тем, что кроме Киева ракеты также летели на другие украинские города, было рассредоточение. На этот раз фактически Киев и Харьков получили наибольший удар, атака была концентрирована", – отметил Александр Мусиенко.

Ракеты маневрировали, меняли направление курса для того, чтобы обойти наши системы противовоздушной обороны. Уже в момент атаки шла разведка, враг поднимал свои самолеты, запускал фальш-цели.

Они пытаются установить, как передислоцировались наши средства ПВО, что происходило – это было подготовкой к следующей атаке,

– предположил Мусиенко.

Комбинированный подход, концентрация сил на одно направление, различные типы вооружения, ракеты, которые быстро меняли курс – все это характеризует обстрел 2 января 2024 года.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Следует подчеркнуть, что в Украины пока нет возможности сбивать все средства воздушного нападения. Например, серьезные разрушения зафиксированы в Харькове, этот город враг обстреливает почти каждый день из-за близости к границе.

Мы понимаем, что враг вызвал определенные негативные последствия. К сожалению, пострадали люди, есть погибшие, но все же это не те последствия, которые могли бы произойти, если бы мы не имели тех средств, которые имеем, а украинская ПВО не отработала так хорошо,

– заметил Мусиенко.

Следовательно, ошибочно полагать, что небо над Украиной закрыто на 100%. На сегодняшнем этапе мы этого сделать не можем, ведь нужно больше систем противовоздушной обороны. Но даже имеющимися средствами в Украины есть возможность существенно минимизировать угрозы и для этого делается все возможное.

Что известно о массированном обстреле Украины 2 января