Враг изменил подходы к атаке: в чем особенность нового массированного обстрела Украины
Россия готовилась к тому, чтобы нанести по Украине массированный удар. Для этого оккупанты проводили разведку, хотели найти наши позиции, воздушные пункты управления.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что оккупанты также пытались внести коррективы после своих предварительных атак. Поэтому обстрел 2 января был несколько иным.
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Что изменилось в действиях России
"Враг несколько изменил подходы к этой атаке. Ведь удар 29 декабря был характерен тем, что кроме Киева ракеты также летели на другие украинские города, было рассредоточение. На этот раз фактически Киев и Харьков получили наибольший удар, атака была концентрирована", – отметил Александр Мусиенко.
Ракеты маневрировали, меняли направление курса для того, чтобы обойти наши системы противовоздушной обороны. Уже в момент атаки шла разведка, враг поднимал свои самолеты, запускал фальш-цели.
Они пытаются установить, как передислоцировались наши средства ПВО, что происходило – это было подготовкой к следующей атаке,
– предположил Мусиенко.
Комбинированный подход, концентрация сил на одно направление, различные типы вооружения, ракеты, которые быстро меняли курс – все это характеризует обстрел 2 января 2024 года.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Следует подчеркнуть, что в Украины пока нет возможности сбивать все средства воздушного нападения. Например, серьезные разрушения зафиксированы в Харькове, этот город враг обстреливает почти каждый день из-за близости к границе.
Мы понимаем, что враг вызвал определенные негативные последствия. К сожалению, пострадали люди, есть погибшие, но все же это не те последствия, которые могли бы произойти, если бы мы не имели тех средств, которые имеем, а украинская ПВО не отработала так хорошо,
– заметил Мусиенко.
Следовательно, ошибочно полагать, что небо над Украиной закрыто на 100%. На сегодняшнем этапе мы этого сделать не можем, ведь нужно больше систем противовоздушной обороны. Но даже имеющимися средствами в Украины есть возможность существенно минимизировать угрозы и для этого делается все возможное.
Что известно о массированном обстреле Украины 2 января
- Россия атаковала наше государство 70 крылатыми ракетами, 10 "Кинжалами" и 3 "Калибрами". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что удалось уничтожить 10 из 10 гиперзвуковых "Кинжалов". Он добавил, что если бы это оружие достигло цели, то последствия были бы катастрофическими.
- В воздушном пространстве Киева находилось более 60 ракет. Хотя ПВО отработало мощно, но, к сожалению, пострадавших и разрушений не удалось избежать. В частности, в многоэтажном доме в Соломенском районе уничтожен десяток квартир. Известно, что там погибли 2 человека, еще около 50 получили ранения.
- Террористический удар прокомментировали в России. Страна-агрессор подтвердила свою атаку и цинично наврала, что попала по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Жилые дома, детские сады и роддом, на который летели ракеты, оккупанты назвали "местами хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств".