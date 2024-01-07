Даже американцы не верили, что "Кинжалы" можно сбивать, – в ВСУ прокомментировали атаку 2 января
Источник:"По сути"
Во время массированной атаки 2 января Россия выпустила 10 "Кинжалов" по Украине. Наша ПВО всех их посбивала, что стало невероятным рекордом.
Офицер командования Воздушных сил ВСУ Денис Смажный прокомментировал работу ПВО во время российской атаки 2 января. У него поинтересовались, является ли сбитие 10 "Кинжалов" нормой, или это рекорд, который трудно будет повторить.
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Что сказали в Воздушных силах
Полковник считает, что сбитие 10 "Кинжалов" – это норма.
Просто никто не ожидал, что наша ПВО будет так хорошо справляться с такими угрозами. Я вам так скажу, когда мы сбили первый "Кинжал", один-единственный 4 мая, даже американцы, получившие эту новость, они говорили: "Мы до конца не верили, что действительно эту угрозу можно сбивать",
– заявил Смажный.
Он отметил, что 2 января Россия выпустила за один удар максимальное количество "Кинжалов", и всех их сбили. Офицер Воздушных сил дал понять, что это, безусловно, является рекордом. Смажный выразил надежду, что такой результат станет нашей нормой.
Что говорят о российских "Кинжалах"
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат недавно заявил, что Россия с начала своего полномасштабного вторжения запустила 63 "Кинжала". Нашей ПВО удалось уничтожить 25 таких ракет.
- Недавно бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что сбивание российских "Кинжалов" украинскими защитниками уже вошло в историю. Владимир Путин называл эти ударные ракеты якобы лучшими из всех видов. Однако Украина открыла всему миру, что это оружие не является неуязвимым.
- Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что последствия российской атаки были бы катастрофическими, если бы наши защитники не сбили "Кинжалы" 2 января с помощью ЗРК Patriot. Он поблагодарил западных партнеров Украины за системы ПВО.