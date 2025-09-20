На Украину летели почти 600 БПЛА и 40 ракет: в сети показали карту их движения
- В ночь на 20 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину, запустив сотни дронов и десятки ракет.
- Основными целями атак стали Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.
В ночь на 20 сентября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Для удара противник применил сотни ударных дронов, десятки крылатых ракет и баллистики.
Воздушная тревога по областям Украины начала распространяться еще вечером 19 сентября. Тогда оккупанты запустили ударные дроны. В то же время ряд мониторинговых каналов предупреждал, что Россия этой ночью готовит ракетный обстрел, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне били баллистикой и запускали "Шахеды": какие последствия атаки на Украину
Какие города атаковали россияне 20 сентября?
После четырех утра враг начал бить баллистическими ракетами, к которым впоследствии добавились и удары крылатыми.
По данным Воздушных сил, противник выпустил:
- 579 ударных дронов и беспилотников других типов;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 32 крылатые ракеты Х-101.
Под основным ударом оккупантов находились Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.
Как двигались вражеские дроны и ракеты / телеграм каналы: monitorwar и ПВО радар
Что известно о последствиях массированной атаки?
- В Хмельницкой области в результате вражеской атаки есть погибший, еще 2 человека пострадали. Также известно о разрушенных жилых домах.
- В Одесской области возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и произошло разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
- У Николаеве враг ударил по промышленной инфраструктуре.
- Оккупанты атаковали Нежинский район. В одной из громад загорелось частное домохозяйство. Погибла 62-летняя местная жительница.
- В Днепропетровской области возросло количество пострадавших, известно об одном погибшем. В Днепре ракета попала в многоэтажку.
- Так, на Киевской области в Бориспольском районе повреждены 4 частных дома, 10 гаражных боксов. В Бучанском районе в результате атаки уничтожено 5 автомобилей, еще 8 повреждены. В Обуховском районе повреждены 5 частных домов и два автомобиля.