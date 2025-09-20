Укр Рус
20 сентября, 10:07
На Украину летели почти 600 БПЛА и 40 ракет: в сети показали карту их движения

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В ночь на 20 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину, запустив сотни дронов и десятки ракет.
  • Основными целями атак стали Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.

В ночь на 20 сентября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Для удара противник применил сотни ударных дронов, десятки крылатых ракет и баллистики.

Воздушная тревога по областям Украины начала распространяться еще вечером 19 сентября. Тогда оккупанты запустили ударные дроны. В то же время ряд мониторинговых каналов предупреждал, что Россия этой ночью готовит ракетный обстрел, передает 24 Канал.

Какие города атаковали россияне 20 сентября?

После четырех утра враг начал бить баллистическими ракетами, к которым впоследствии добавились и удары крылатыми.

По данным Воздушных сил, противник выпустил:

  • 579 ударных дронов и беспилотников других типов;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 32 крылатые ракеты Х-101.

Под основным ударом оккупантов находились Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.

Как двигались вражеские дроны и ракеты / телеграм каналы: monitorwar и ПВО радар

Что известно о последствиях массированной атаки?

  • В Хмельницкой области в результате вражеской атаки есть погибший, еще 2 человека пострадали. Также известно о разрушенных жилых домах.
  • В Одесской области возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и произошло разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
  • У Николаеве враг ударил по промышленной инфраструктуре.
  • Оккупанты атаковали Нежинский район. В одной из громад загорелось частное домохозяйство. Погибла 62-летняя местная жительница.
  • В Днепропетровской области возросло количество пострадавших, известно об одном погибшем. В Днепре ракета попала в многоэтажку.
  • Так, на Киевской области в Бориспольском районе повреждены 4 частных дома, 10 гаражных боксов. В Бучанском районе в результате атаки уничтожено 5 автомобилей, еще 8 повреждены. В Обуховском районе повреждены 5 частных домов и два автомобиля.