Под завалами точно есть люди, - Федоров об ударах по жилым домам в Запорожье
Россия в ночь на 22 марта массированно атаковала Украину. В Запорожье есть попадания в жилые дома, а там раненые и погибшие.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что в Запорожье под завалами точно есть люди. По его словам, особенно это касается частного сектора, там, где жители просто спали, а враг целился по ним ракетами.
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Точное количество неизвестно
Федоров отметил, что на местах попаданий работают спасатели, однако пока неизвестно, сколько людей под завалами и общее количество пострадавших. По меньшей мере 3 человека пропали без вести.
Председатель Запорожской ОВА заметил, что враг попал по большому количеству жилых домов.
Разрушено не менее 7 одноэтажных домов на правом берегу города Запорожье. Также есть попадание рядом с многоэтажным жилым домом. Также еще по меньшей мере в 20 жилых домов повылетали окна,
– пояснил он.
К сожалению, не обошлось и без жертв. По состоянию на 10:25 спасатели разбирают завалы, поэтому подробности станут известны позже. В частности, известно о 10 раненых.
Враг попал по ДнепроГЭС
- Под ударом врага 22 марта оказалась крупнейшая ГЭС в Украине – Днепровская. Вспыхнул пожар. Россияне на этот раз прицельно атаковали энергетическую инфраструктуру. Так, Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута.
- Об атаке на Днепровскую ГЭС сначала сообщали в сети, впоследствии это подтвердили в Укргидроэнерго. Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что было два прямых попадания в станцию.
- По его словам, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия посчитают в течение дня. Только после этого станет известно, будет ли работать ГЭС-2.