Под завалами точно есть люди, - Федоров об ударах по жилым домам в Запорожье

Россия в ночь на 22 марта массированно атаковала Украину. В Запорожье есть попадания в жилые дома, а там раненые и погибшие.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что в Запорожье под завалами точно есть люди. По его словам, особенно это касается частного сектора, там, где жители просто спали, а враг целился по ним ракетами.

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Точное количество неизвестно

Федоров отметил, что на местах попаданий работают спасатели, однако пока неизвестно, сколько людей под завалами и общее количество пострадавших. По меньшей мере 3 человека пропали без вести.

Председатель Запорожской ОВА заметил, что враг попал по большому количеству жилых домов.

Разрушено не менее 7 одноэтажных домов на правом берегу города Запорожье. Также есть попадание рядом с многоэтажным жилым домом. Также еще по меньшей мере в 20 жилых домов повылетали окна,

– пояснил он.

К сожалению, не обошлось и без жертв. По состоянию на 10:25 спасатели разбирают завалы, поэтому подробности станут известны позже. В частности, известно о 10 раненых.

Враг попал по ДнепроГЭС