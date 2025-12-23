Россия меняет подход к атакам: эксперты проанализировали, почему и куда бил враг 23 декабря

Россияне 23 декабря осуществили очередную массированную атаку, использовав более 600 средств поражения. Основной целью была энергетика, аварийные отключения света применили практически в регионах Украины.

Тактика врага на протяжении последних атак заключается в том, чтобы нанести Украине как можно больший вред. Ведь Кремль имеет террористическую цель. Особенности нового обстрела и его последствия специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Что именно изменил враг в атаках?

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заметил, что сегодняшний удар пришелся по Бурштынскому узлу. Говорится об узле, который позволяет нам маневрировать во время пиковых нагрузок благодаря европейской электроэнергии.

Также стоит подчеркнуть, что враг начал атаку еще накануне утром. В течение дня он существенно нагружал центральный регион: Киевскую, Черниговскую, Житомирскую область.

Для того, чтобы осуществить удары "Кинжалами" – нагрузил центральную часть другими средствами поражения. Так оккупанты растянули внимание и сконцентрировали свои удары по западной части.

Единственное, что изменил враг – это то, что он больше не наносит массированных ударов по всей территории Украины. Он делает точечные удары по определенным регионам для того, чтобы максимально нагрузить противовоздушную оборону,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Стоит обратить внимание на то, что большинство средств поражения проходили мимо Киевщины, через Чернобыльскую зону или через Черкасскую область. Это указывает на то, что враг ищет зоны, где может пройти. Конечно, оккупанты также делают ставку на недостаток в Украине личного состава и средств противодействия.

Какие 3 задачи хочет выполнить Россия своими ударами?

В течение последних атак цель врага остается неизменной. Оккупанты преследуют террористические цели. Это подтверждают маршруты, которыми они запускают свои средства.

Маршруты пролегают так, чтобы максимально нанести вред гражданскому населению, если будет сбитие. Россияне понимают, что, например, вокруг города стоит определенный круг защиты, но в любом случае, прорвавшись, их средства будут сбивать над городом. Ведь там ТЭЦ, основные узлы,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Ранее основная цель была – уничтожение генерации. Сейчас говорится об уничтожении логистики поставок электроэнергии и дополнительно уничтожение логистики вообще. Мы видим удары по Одесской области, которые были связаны с уничтожением дорожной логистики.

"И напоследок, как третья задача, – это уничтожение производственных мощностей по производству средств поражения или противодействия, или любого оружия. Будем откровенны, что потери производственных мощностей происходят. В частности благодаря тому, что враг получает разведывательную информацию", – подытожил Анатолий Храпчинский.

Почему враг атаковал именно сейчас?

Россия и дальше прилагает максимум усилий, чтобы захватить как можно больше украинских территорий и бить по наземным объектам. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, всем нам надо быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Мы наблюдали определенную паузу с массированными ударами, но россияне использовали ее, чтобы накопить оружие с очень циничным подходом,

– сказал он.

Вероятно, оккупанты хотели дождаться сильных холодов, чтобы нанести удар по украинской энергетике. Это выглядит еще более цинично, учитывая предложение Европы остановить боевые действия в период рождественских праздников. Кремль решил от этого отказаться.

К слову! Канцлер Германии призвал Россию принять идею перемирия на период праздников. Представитель Путина в ответ цинично заявил, что россияне хотят достичь своих целей и завершить войну, поэтому перемирие им не нужно. К тому же Украина якобы использует его для новых ударов.

"Скорее всего Владимир Путин использует праздники, чтобы применять как можно больше средств при нанесении ударов. Это мы видим уже сейчас. Россияне не только рассредоточено бьют по объектам Украины, но и выбирают 1 – 2 региона для концентрированных атак", – подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что Украине важно укреплять ПВО и противоракетную оборону. Кроме этого, на базе территориальных общин формировать группы противовоздушной защиты.

Какой запас прочности сформировала Россия?

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что Россия наращивает удары по нашей территории и один раз в неделю осуществляет массированные удары.

Враг целится в энергетику, инфраструктуру, а его основная цель – посеять панику среди граждан Украины, лишить их доступа к базовым вещам, такие как свет, вода и тепло. Для этого накапливает ресурсы, проводит подготовку, чтобы нанести именно массированный удар.

Количество средств поражения уже перешло за 600. Они намерены запускать до 1000 "Шахедов" за сутки. И это действительно сегодня новая массированная террористическая атака и новый стиль,

– добавил генерал армии.

Сначала россияне комбинировали направление, как, восточный, то есть центральные области, но дальше переместились на западный, изменив траекторию на некоторых направлениях.

С одной стороны, они поднимали все тактические средства и стратегические бомбардировщики, Параллельно запускались "Кинжалы". Это делали для того, чтобы системы ПВО не могли сориентироваться на такие скоростные удары.

Мы видим комплексные действия террориста по всей нашей территории. Особенно пострадал Запад, где есть действительно разветвленная инфраструктура, крупные энергетические объекты и пути передвижения,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Вместе с логистикой и энергетикой, враг пытается выявить места концентрации войск, оружия, которое поступает из западных стран. Поэтому имеет много целей во время атаки. Понятно, что в такой ситуации очень трудно работать силам ПВО, но мы имеем определенные успехи.

Как правило, Украина сбивает 80 – 90% целей. Хотя это очень сложно сделать в темное время суток, в сложных погодных условиях. Даже израильские системы не способны сбить 100%. К сожалению, из-за этого наши граждане должны страдать.

Главное об атаке России 23 декабря