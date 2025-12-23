Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Какие последствия падения напряжения в городе?
В результате обстрела в контактной сети наблюдается существенное падение напряжения.
Также отдельные тяговые подстанции были аварийно отключены, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.
Сейчас "Львовэлектротранс" временно снял с маршрутов часть трамваев и троллейбусов – ориентировочно 20% подвижного состава с каждого маршрута.
Напряжения в сети "Львовэлектротранса" пока недостаточно для полной работы, поэтому около 20% транспорта временно снимаем с линий. Постепенно восстанавливаем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время,
– пояснил руководитель предприятия Василий Пецух.
От жителей Львова также активно поступают обращения о застревании людей в лифтах из-за аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 11:00 в городе зафиксировали 33 таких обращения.
Количество обращений растет, поэтому в городе увеличили количество аварийных бригад, освобождающих людей из лифтовых кабин,
– сообщили в горсовете.
В мэрии также призвали горожан не пользоваться по возможности лифтами во время аварийных отключений света или воздушной тревоги.
Россияне снова били по энергетике: что известно?
Во время атаки 23 декабря россияне запустили 635 ударных беспилотников, около 400 из них – "Шахеды", 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 35 крылатые ракеты типов Х-101, Искандер-К.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Поэтому по всей стране вынужденно вводят графики аварийных отключений, которые отменят после стабилизации ситуации.
Обстрел также привел к полному обесточиванию металлургического комбината "Запорожсталь". В результате атаки произошла аварийная остановка производства.