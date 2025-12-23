Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Какие последствия падения напряжения в городе?

В результате обстрела в контактной сети наблюдается существенное падение напряжения.

Также отдельные тяговые подстанции были аварийно отключены, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.

Сейчас "Львовэлектротранс" временно снял с маршрутов часть трамваев и троллейбусов – ориентировочно 20% подвижного состава с каждого маршрута.

Напряжения в сети "Львовэлектротранса" пока недостаточно для полной работы, поэтому около 20% транспорта временно снимаем с линий. Постепенно восстанавливаем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время,

– пояснил руководитель предприятия Василий Пецух.

От жителей Львова также активно поступают обращения о застревании людей в лифтах из-за аварийных отключений электроэнергии. По состоянию на 11:00 в городе зафиксировали 33 таких обращения.

Количество обращений растет, поэтому в городе увеличили количество аварийных бригад, освобождающих людей из лифтовых кабин,

– сообщили в горсовете.

В мэрии также призвали горожан не пользоваться по возможности лифтами во время аварийных отключений света или воздушной тревоги.

