Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Читайте також Цинічно вичікували: військовий експерт розібрав масовану атаку по Україні

Які наслідки падіння напруги в місті?

Внаслідок обстрілу в контактній мережі спостерігається суттєве падіння напруги.

Також окремі тягові підстанції були аварійно вимкнені, через що на деяких ділянках тимчасово зникло живлення і зупинився електротранспорт.

Наразі "Львівелектротранс" тимчасово зняв з маршрутів частину трамваїв і тролейбусів – орієнтовно 20% рухомого складу з кожного маршруту.

Напруги в мережі "Львівелектротрансу" наразі недостатньо для повної роботи, тому близько 20% транспорту тимчасово знімаємо з ліній. Поступово відновлюємо роботу підстанцій та запускаємо рух, але на це потрібен час,

– пояснив керівник підприємства Василь Пецух.

Від жителів Львова також активно надходять звернення про застрягання людей у ліфтах через аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:00 в місті зафіксували 33 таких звернення.

Кількість звернень зростає, тож у місті збільшили кількість аварійних бригад, що визволяють людей із ліфтових кабін,

– повідомили в міськраді.

У мерії також закликали містян не користуватись за можливості ліфтами під час аварійних відключень світла чи повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Росіяни знову били по енергетиці: що відомо?