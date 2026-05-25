Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Какие последствия применения "Орешника"?

Владислав Власюк отметил, что в результате применения "Орешника" было уничтожено "несколько гаражей".

В то же время, по его словам, это была очень тяжелая ночь – сейчас все доступное из средств поражения уже передано на исследование.

Справка. "Орешник" – это российская баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой скоростью, создана на базе межконтинентальной ракеты РС-26. По оценкам, она способна двигаться со скоростью около 3 километров в секунду, что примерно в десять раз превышает скорость звука. Дальность поражения ракеты составляет до 5,5 тысяч километров.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник": пуск БРСД осуществлялся из района Капустиного Яра в Астраханской области России.

Уже около 1:30 ночи ракета попала по Белой Церкви в Киевской области. Позже Воздушные силы ВСУ также подтвердили факт применения этого типа вооружения.

Как сообщили местные власти, в Белоцерковском районе повреждения получили гаражный кооператив и здание одного из неназванных предприятий. После попадания вспыхнул пожар, в результате которого сгорели по меньшей мере три гаража. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Детали атаки также разобрали аналитики Defense Express. Они отметили, что эффективность такого применения "Орешника" остается сомнительной. По словам экспертов, предыдущие удары "Орешником" также имели демонстративный характер.

В частности, впервые Россия применила эту ракету по Днепру в ноябре 2024 года – тогда это оценили как "репетицию" ядерного удара. Второй запуск состоялся вблизи Львова в январе 2026 года, вероятно, для проверки возможностей европейских систем наблюдения и реагирования.