Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Які наслідки застосування "Орешника"?

Владислав Власюк зазначив, що внаслідок застосування "Орешника" було знищено "кілька гаражів".

Водночас, за його словами, це була дуже важка ніч – наразі все доступне з засобів ураження вже передано на дослідження.

Довідка. "Орешник" – це російська балістична ракета середньої дальності з гіперзвуковою швидкістю, створена на базі міжконтинентальної ракети РС-26. За оцінками, вона здатна рухатися зі швидкістю близько 3 кілометрів за секунду, що приблизно у десять разів перевищує швидкість звуку. Дальність ураження ракети становить до 5,5 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності "Орешник": пуск БРСД здійснювався з району Капустиного Яру в Астраханській області Росії.

Вже близько 1:30 ночі ракета влучила по Білій Церкві на Київщині. Пізніше Повітряні сили ЗСУ також підтвердили факт застосування цього типу озброєння.

Як повідомила місцева влада, у Білоцерківському районі пошкоджень зазнали гаражний кооператив і будівля одного з неназваних підприємств. Після влучання спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли щонайменше три гаражі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Деталі атаки також розібрали аналітики Defense Express. Вони зазначили, що ефективність такого застосування "Орешника" залишається сумнівною. За словами експертів, попередні удари "Орешником" також мали демонстративний характер.

Зокрема, вперше Росія застосувала цю ракету по Дніпру у листопаді 2024 року – тоді це оцінили як "репетицію" ядерного удару. Другий запуск відбувся поблизу Львова у січні 2026 року, ймовірно, для перевірки можливостей європейських систем спостереження та реагування.