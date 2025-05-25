Очередная массированная атака на Украину 25 мая: где раздаются взрывы и какие последствия ударов

Россияне в очередной раз осуществляют жестокую ночную атаку по Украине. Враг запустил различные типы оружия, чтобы перегрузить ПВО.

Оккупанты сначала запустили много "Шахедов", была и угроза баллистики. Затем стало известно о пусках ракет из стратегической авиации и "Калибрах" из Черного моря.

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Что известно о ходе и последствиях массированной атаки по Украине в ночь на 25 мая