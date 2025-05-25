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25 мая, 02:59
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Очередная массированная атака на Украину 25 мая: где раздаются взрывы и какие последствия ударов

Ирина Чеботникова

Россияне в очередной раз осуществляют жестокую ночную атаку по Украине. Враг запустил различные типы оружия, чтобы перегрузить ПВО.

Оккупанты сначала запустили много "Шахедов", была и угроза баллистики. Затем стало известно о пусках ракет из стратегической авиации и "Калибрах" из Черного моря.

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Что известно о ходе и последствиях массированной атаки по Украине в ночь на 25 мая

 

03:34, 25 мая

В Шевченковском районе Харькова количество пострадавших возросло до трех.

03:20, 25 мая

В Днепровском районе в результате атаки пострадала молодая женщина. Предварительно, у нее перелом ноги. Там часть вражеского БпЛА упала на частный жилой дом.

В Деснянском районе госпитализировали еще одну пострадавшую.

Всего в Киеве 10 раненых.

03:05, 25 мая

В Конотопе прогремели повторные взрывы.

03:03, 25 мая

В Николаеве госпитализировали двух человек.

02:52, 25 мая

В Харькове из-за атаки "Шахедами" зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

  • В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.
  • В Шевченковском есть попадание в офисное здание. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ей помогают медики.
     
02:50, 25 мая

В Шевченковском районе Киева выбило окна – туда упал обломок "Шахеда".

Медики осматривают пострадавшего.

02:49, 25 мая

Сейчас по Украине летят ракеты из "Калибров". Из южных областей они направляются в центральные.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что их примерно 20.

02:33, 25 мая

Взрывы в Сумах.

02:08, 25 мая

В Чернигове взрывы на окраинах города.