Очередная массированная атака на Украину 25 мая: где раздаются взрывы и какие последствия ударов
Россияне в очередной раз осуществляют жестокую ночную атаку по Украине. Враг запустил различные типы оружия, чтобы перегрузить ПВО.
Оккупанты сначала запустили много "Шахедов", была и угроза баллистики. Затем стало известно о пусках ракет из стратегической авиации и "Калибрах" из Черного моря.
Смотрите также Россияне осуществили пуски ракет из стратегических бомбардировщиков
Что известно о ходе и последствиях массированной атаки по Украине в ночь на 25 мая
В Шевченковском районе Харькова количество пострадавших возросло до трех. В Днепровском районе в результате атаки пострадала молодая женщина. Предварительно, у нее перелом ноги. Там часть вражеского БпЛА упала на частный жилой дом. В Деснянском районе госпитализировали еще одну пострадавшую. Всего в Киеве 10 раненых. В Конотопе прогремели повторные взрывы. В Николаеве госпитализировали двух человек. В Харькове из-за атаки "Шахедами" зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. В Шевченковском районе Киева выбило окна – туда упал обломок "Шахеда". Медики осматривают пострадавшего. Сейчас по Украине летят ракеты из "Калибров". Из южных областей они направляются в центральные. Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что их примерно 20. Взрывы в Сумах. В Чернигове взрывы на окраинах города.
В Шевченковском районе Харькова количество пострадавших возросло до трех.
В Днепровском районе в результате атаки пострадала молодая женщина. Предварительно, у нее перелом ноги. Там часть вражеского БпЛА упала на частный жилой дом.
В Деснянском районе госпитализировали еще одну пострадавшую.
Всего в Киеве 10 раненых.
В Конотопе прогремели повторные взрывы.
В Николаеве госпитализировали двух человек.
В Харькове из-за атаки "Шахедами" зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.
В Шевченковском районе Киева выбило окна – туда упал обломок "Шахеда".
Медики осматривают пострадавшего.
Сейчас по Украине летят ракеты из "Калибров". Из южных областей они направляются в центральные.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет, что их примерно 20.
Взрывы в Сумах.
В Чернигове взрывы на окраинах города.