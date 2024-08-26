Не все ракеты долетели до целей, – Братчук о массированном обстреле Одесской области

Утром 26 августа россияне массированно атаковали украинские города. В частности, под ударом врага оказалась и Одесская область.

Россияне, в частности, могли использовать "Калибры" для обстрела Одесской области. Подробнее о ситуации в Одесской области после ударов 24 Каналу рассказал Сергей Братчук – представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

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Что известно об обстреле Одесской области

Под российские обстрелы также попала Одесская область. Враг атаковал объекты критической и энергетической инфраструктуры. Продолжается работа чрезвычайных служб.

По предварительной информации, это все ракеты прилетели к месту своего назначения. Отработали наши силы ПВО. Возможно, не буду спешить, одну ракету удалось сбить силами мобильных огневых групп,

– подчеркнул Сергей Братчук.

По Одессе и территории Одесского района происходили превентивные отключения света. Сейчас есть перебои с водоснабжением, не работает общественный электротранспорт. Последствия попаданий пока уточняют.

"Как и по всей Украине, враг пытался атаковать энергетическую инфраструктуру. Энергетики уже начали работать", – отметил Братчук.

Предварительно, из-за утреннего удара по Одесской области пострадали четыре человека, среди них 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Россияне, вероятно, запустили "Калибры"

Во время массированной атаки по Украине россияне, скорее всего, использовали и "Калибры". В Черном море было 4 ракетоносителя: два фрегата, одна подводная лодка и один малый ракетный катер. Всего 28 "Калибров" было на бортах.

Ракеты на Одессу заходили с севера. Поэтому, возможно, "Калибры" использовали по Югу нашего государства. Пока не известно, использовали ли все ракеты, или только часть,

– отметил Братчук.

Вероятно, корабли снова будут идти в Новороссийск. Там уже, к сожалению, решили вопрос логистики и снаряжения крылатыми ракетами типа "Калибр" для подводных лодок. Можно предположить и то, что и для надводных кораблей эта проблема постепенно решается.

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