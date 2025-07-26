Пострадали города на Востоке Украины: последствия массированной атаки БПЛА и баллистики 26 июля
Ночью 26 июля Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Враг использовал для атаки дроны, баллистические ракеты и управляемые авиабомбы.
Оккупанты совершили комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадали юго-восточные регионы, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки России 26 июля?
В ГСЧС сообщили, что в течение дня, 26 июля, в Шосткинской общине спасатели работали на месте ночной комбинированной атаки и оказывали разностороннюю помощь гражданам, дома которых были повреждены. Удалось временно установить 305 окон и перекрыть 2 кровли. Также проводился демонтаж поврежденных конструкций. Работы проводились как и в многоэтажках, так и в частных домовладениях. Утром сообщали о трех пострадавших, по состоянию на вечер количество возросло. Напомним, в ночь 26 июля обстрелы по городу были с ночи и до утра. По словам Николая Ноги, городского головы Шостки, двое раненых людей еще находятся в больнице. Из-за ударов дронами, ракетами и авиабомбами повреждены по меньшей мере 42 здания. Полностью разрушены 6 домохозяйств. Россияне ударили по многоэтажке жилого комплекса "Новодворянский". В результате удара была повреждена крыша и верхние этажи дома. Именно в этом доме ранения, по данным СМИ, получила 21-летняя Лариса Стягайло. Ее муж погиб на месте. Спасатели смогли достать девушку из-под завалов. Ее срочно доставили в больницу. Медики отчаянно боролись за жизнь молодой днепрянки. Впрочем, позже стало известно, что она умерла из-за полученных травм. В ночь на 26 июля российские войска нанесли массированный удар по Шостке. По данным Шосткинской РВА, повреждены 45 зданий, машины, техника, выбиты более 700 окон, во многих домах повылетали балконные рамы. Во время атаки пострадали шесть человек. Двух с ожогами госпитализировали, еще трое получили ранения стеклом, один человек получил психологическую травму. Для подсчета убытков создали специальную рабочую группу. Жители города вспоминают ночь обстрела с ужасом. Наталья Пилипенко, чей дом расположен на пострадавшей улице, рассказала Суспильному: У нас погреб. Ночью, когда было два первых пролета, мы поняли, что надо бежать. А потом "Шахеды". Только вылезем наверх, оно летит, мы снова в погреб... Все взрывалось рядом. Через каждые 10 метров здесь взрывалось. По ее словам, со всей улицы сгорело по меньшей мере 8–10 домов. Еще один местный житель, Николай, добавил: "Там началось. Сюда перекинулось, я был дома. Лежал возле елки. А куда прятаться? Дважды не умирают". Начальника Боровской СВА Александр Тертышный рассказал Суспильному, что в результате российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской общине. Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции, В то же время отметил, что утром газовики своевременно прибыли, включили, восстановили его. В компании TeaHouse уточнили, что попадание произошло непосредственно в место, где размещалось производство и склады. К счастью, никто из команды не пострадал. Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления, Также компания обнародовала жуткие кадры последствий российской атаки. Вспыхнул пожар, в небо поднялся столб густого дыма. В ночь на 26 июля Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское, Днепропетровской области. Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью. Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины, К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В то же время сотни людей остались без работы, а город без важного магазина. В компании заявили, что планируют возобновить работу в Каменском, однако пока занимаются поддержкой сотрудников и жителей. Российская атака на Сумщину в ночь на 26 июля привела к обесточиванию части города и области из-за ударов по энергетической инфраструктуре. В одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки. Известно о двух мужчинах в возрасте 46 и 33 года, которые были ранены. Они находятся в больнице. Всего в Днепре и районе во время обстрела погибли три человека, а еще шестеро пострадали. В Днепровском районе огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" Ночью и утром Россия атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения, включая 208 ударных БПЛА и 27 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила 200 единиц вооружения – 183 дрона и 17 различных ракет. Основное направление удара – Днепропетровщина. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков в 8 местах. Сумская область. В Шосткинской общине в результате атаки БПЛА, авиабомб и ракет ранены три человека: две женщины и мужчина получили ожоги и осколочные ранения. Вспыхнули пожары в четырех частных домах, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры. Днепровский район. После российской атаки огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, еще четверо – ранены. Каменское. Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что россияне осуществили по городу ракетную атаку. Там произошел пожар. О пострадавших не сообщается. Запорожье, обновленная информация. Во время ночной атаки на Запорожскую область летели 9 "Шахедов". В результате атаки в районе произошли возгорания. Повреждено нежилое сооружение. К счастью, обошлось без пострадавших. Днепр. К сожалению, в жилой многоэтажке есть погибший, пишет городской голова Борис Филатов. Ранее местные сообщества писали о пожаре на верхнем этаже дома. Харьков. Город был атакой российских войск три часа, сообщил Игорь Терехов. Враг бил ракетами, авиабомбами и дронами. Предварительно, было 15 ударов беспилотниками, 4 удара управляемыми авиабомбами и 2 удара баллистическими ракетами. Известно о повреждении гражданского предприятия, что не работало, а также котельной. Есть трое раненых, среди них – спасатели. Запорожье. Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе, есть попадание в нежилое здание. Предварительно, без пострадавших, – ОВА. Враг нанес удары ракетой и 10 БПЛА по городу Змиев Чугуевского района. В результате обстрелов вспыхнул пожар, есть трое пострадавших. Ночью под атакой дронов оказался Хортицкий район Запорожья. Там работала ПВО. После 00:00 в Шостке прогремели взрывы. Город находился под атакой КАБов. Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины. Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе. Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто. Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову. После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове. По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека. В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Ночью 26 июля оккупанты сначала ударили ракетой по Каменскому, вызвав там сильный пожар. После враг выпустил несколько баллистических ракет в направлении Днепра и Каменского. После баллистического обстрела Днепр и пригород оказались под ударами дронов. Несколько десятков беспилотников атаковали регион. Взрывы там не прекращаются.
В Сумской области в течение дня проводили аварийно-восстановительные работы
В Сумской области спасатели проводили аварийно-восстановительные работы после атаки / Фото ГСЧС
В Шостке уже 5 раненых людей из-за массированной атаки россиян
Стало известно, кто погиб в Днепре в результате удара по ЖК
Лариса Стягайло, которая погибла в Днепре 26 июля / Фото соцсети
Крыша и верхние этажи ЖК "Новодворянский" после вражеской атаки / Фото городской совет
Что рассказали очевидцы об обстреле Шостки?
Последствия вражеской атаки по Шостке 26 июля / Фото Суспильного
На Харьковщине в результате российских обстрелов поврежден газопровод
– заявил Александр Тертышный.
Россияне попали в помещение компании по производству чая TeaHouse в Днепре
– заявили в TeaHouse.
Последствия удара по производству TeaHouse / Фото из инстаграма компании
Россияне уничтожили торговый центр "Эпицентр" в Каменском
– говорится в заявлении.
Разрушенный "Эпицентр" в Каменском / Фото Суспильного
ПВО сбивала вражеские цели
Враг ударил дронами по Запорожью
Противник попал по Шостке на Сумщине
Противник массированно ударил по Харькову и области
Россия обстреляла Днепр и пригород дронами и ракетами
В ГСЧС сообщили, что в течение дня, 26 июля, в Шосткинской общине спасатели работали на месте ночной комбинированной атаки и оказывали разностороннюю помощь гражданам, дома которых были повреждены.
Удалось временно установить 305 окон и перекрыть 2 кровли. Также проводился демонтаж поврежденных конструкций.
Работы проводились как и в многоэтажках, так и в частных домовладениях.
Утром сообщали о трех пострадавших, по состоянию на вечер количество возросло. Напомним, в ночь 26 июля обстрелы по городу были с ночи и до утра.
По словам Николая Ноги, городского головы Шостки, двое раненых людей еще находятся в больнице.
Из-за ударов дронами, ракетами и авиабомбами повреждены по меньшей мере 42 здания. Полностью разрушены 6 домохозяйств.
Россияне ударили по многоэтажке жилого комплекса "Новодворянский". В результате удара была повреждена крыша и верхние этажи дома.
Именно в этом доме ранения, по данным СМИ, получила 21-летняя Лариса Стягайло. Ее муж погиб на месте.
Спасатели смогли достать девушку из-под завалов. Ее срочно доставили в больницу. Медики отчаянно боролись за жизнь молодой днепрянки. Впрочем, позже стало известно, что она умерла из-за полученных травм.
В ночь на 26 июля российские войска нанесли массированный удар по Шостке. По данным Шосткинской РВА, повреждены 45 зданий, машины, техника, выбиты более 700 окон, во многих домах повылетали балконные рамы.
Во время атаки пострадали шесть человек. Двух с ожогами госпитализировали, еще трое получили ранения стеклом, один человек получил психологическую травму. Для подсчета убытков создали специальную рабочую группу.
Жители города вспоминают ночь обстрела с ужасом. Наталья Пилипенко, чей дом расположен на пострадавшей улице, рассказала Суспильному:
У нас погреб. Ночью, когда было два первых пролета, мы поняли, что надо бежать. А потом "Шахеды". Только вылезем наверх, оно летит, мы снова в погреб... Все взрывалось рядом. Через каждые 10 метров здесь взрывалось.
По ее словам, со всей улицы сгорело по меньшей мере 8–10 домов.
Еще один местный житель, Николай, добавил:
"Там началось. Сюда перекинулось, я был дома. Лежал возле елки. А куда прятаться? Дважды не умирают".
Начальника Боровской СВА Александр Тертышный рассказал Суспильному, что в результате российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской общине.
Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции,
В то же время отметил, что утром газовики своевременно прибыли, включили, восстановили его.
В компании TeaHouse уточнили, что попадание произошло непосредственно в место, где размещалось производство и склады.
К счастью, никто из команды не пострадал. Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления,
Также компания обнародовала жуткие кадры последствий российской атаки. Вспыхнул пожар, в небо поднялся столб густого дыма.
В ночь на 26 июля Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское, Днепропетровской области. Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью.
Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины,
К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В то же время сотни людей остались без работы, а город без важного магазина.
В компании заявили, что планируют возобновить работу в Каменском, однако пока занимаются поддержкой сотрудников и жителей.
Российская атака на Сумщину в ночь на 26 июля привела к обесточиванию части города и области из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
В одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки.
Известно о двух мужчинах в возрасте 46 и 33 года, которые были ранены. Они находятся в больнице.
Всего в Днепре и районе во время обстрела погибли три человека, а еще шестеро пострадали.
В Днепровском районе огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр"
Ночью и утром Россия атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения, включая 208 ударных БПЛА и 27 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила 200 единиц вооружения – 183 дрона и 17 различных ракет. Основное направление удара – Днепропетровщина.
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков в 8 местах.
Сумская область. В Шосткинской общине в результате атаки БПЛА, авиабомб и ракет ранены три человека: две женщины и мужчина получили ожоги и осколочные ранения. Вспыхнули пожары в четырех частных домах, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.
Днепровский район. После российской атаки огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.
Погиб один человек, еще четверо – ранены.
Каменское. Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что россияне осуществили по городу ракетную атаку. Там произошел пожар. О пострадавших не сообщается.
Запорожье, обновленная информация. Во время ночной атаки на Запорожскую область летели 9 "Шахедов". В результате атаки в районе произошли возгорания. Повреждено нежилое сооружение. К счастью, обошлось без пострадавших.
Днепр. К сожалению, в жилой многоэтажке есть погибший, пишет городской голова Борис Филатов.
Ранее местные сообщества писали о пожаре на верхнем этаже дома.
Харьков. Город был атакой российских войск три часа, сообщил Игорь Терехов. Враг бил ракетами, авиабомбами и дронами.
Предварительно, было 15 ударов беспилотниками, 4 удара управляемыми авиабомбами и 2 удара баллистическими ракетами.
Известно о повреждении гражданского предприятия, что не работало, а также котельной. Есть трое раненых, среди них – спасатели.
Запорожье. Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе, есть попадание в нежилое здание. Предварительно, без пострадавших, – ОВА.
Враг нанес удары ракетой и 10 БПЛА по городу Змиев Чугуевского района.
В результате обстрелов вспыхнул пожар, есть трое пострадавших.
Ночью под атакой дронов оказался Хортицкий район Запорожья. Там работала ПВО.
После 00:00 в Шостке прогремели взрывы. Город находился под атакой КАБов.
Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.
Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.
Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе.
Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.
В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.
Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову.
После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове.
По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека.
В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов.
Ночью 26 июля оккупанты сначала ударили ракетой по Каменскому, вызвав там сильный пожар.
После враг выпустил несколько баллистических ракет в направлении Днепра и Каменского.
После баллистического обстрела Днепр и пригород оказались под ударами дронов. Несколько десятков беспилотников атаковали регион. Взрывы там не прекращаются.