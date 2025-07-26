Пострадали города на Востоке Украины: последствия массированной атаки БПЛА и баллистики 26 июля

Ночью 26 июля Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Враг использовал для атаки дроны, баллистические ракеты и управляемые авиабомбы.

Оккупанты совершили комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадали юго-восточные регионы, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки России 26 июля?