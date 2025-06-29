Мониторы выложили карту движения ракет и дронов во время ночной атаки
- 29 июня Россия осуществила обстрел Украины, используя дроны и различные виды ракет.
- Враг нанес массированный комбинированный беспилотно-ракетный удар по Полтавской, Николаевской и Львовской областях.
Ночью 29 июня оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Для атаки враг использовал различные виды вооружения.
Сначала захватчики запустили дроны, а затем подняли в воздух Ту-95М и МиГ-З1К для ударов ракетами, передает 24 Канал.
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Куда и каким маршрутом направлялись вражеские цели
Атака была комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов. Атака БпЛА длилась более 9 часов, а ракетами – почти 3 часа.
Врагом было применено около 500 воздушных средств нападения:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами тТу-95мс;
крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущены из акватории Черного моря;
- крылатые ракеты "Искандер-К";
- гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";
- баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М" / КN-23;
- БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения.
Под основным ударом находились Николаев, Кременчуг, Харьков, Львовская, Донецкая области.
Визуализация движения ракет и дронов / Фото мониторы
К слову, на Львовщине враг направил дроны и ракеты на критическую инфраструктуру.