Мониторы выложили карту движения ракет и дронов во время ночной атаки

Ночью 29 июня оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Для атаки враг использовал различные виды вооружения.

Сначала захватчики запустили дроны, а затем подняли в воздух Ту-95М и МиГ-З1К для ударов ракетами, передает 24 Канал.

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Куда и каким маршрутом направлялись вражеские цели

Атака была комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов. Атака БпЛА длилась более 9 часов, а ракетами – почти 3 часа.

Врагом было применено около 500 воздушных средств нападения:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами тТу-95мс;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущены из акватории Черного моря;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущены из акватории Черного моря; крылатые ракеты "Искандер-К";

гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М" / КN-23;

БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения.

Под основным ударом находились Николаев, Кременчуг, Харьков, Львовская, Донецкая области.

Визуализация движения ракет и дронов / Фото мониторы

К слову, на Львовщине враг направил дроны и ракеты на критическую инфраструктуру.