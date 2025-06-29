Ракеты Х-101 и "Шахеды" сбивали над Хмельницкой областью: какие последствия атаки

В ночь на 29 июня противник нанес массированный удар по Украине, применив различные воздушные средства нападения. В Хмельницкой области есть перебои с электроснабжением.

В целом Россия запустила 537 ракет и дронов. Воздушным силам удалось обезвредить 475 вражеских целей, передает 24 Канал.

Смотрите также Полтавщина пережила комбинированную атаку России: в ОВА отчитались о последствиях



В Хмельницкой области – перебои со светом

Как рассказал председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в регионе силами ПВО было уничтожено две ракеты типа Х-101 и 9 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Еще 21 вражеский БПЛА типа "Shahed" потерян локально. Место падения обломков устанавливается.

В результате атаки повреждена линия электропередач, из-за чего от электроснабжения отключено около 150 абонентов населенного пункта Шепетовского района, а также повреждены окна в недействующей школе.

Информация о травмированных или погибших не поступала.

Напомним, что на Львовщине враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры. Поскольку большое количество ракет и беспилотников атаковала западные области, Польша была вынуждена поднимать истребители.

К слову, во время отражения российского нападения Украина потеряла пилота на F-16 Максима Устименко. Он был первоклассным летчиком. Подполковник Устименко погиб как Герой, отведя поврежденный самолет от населенного пункта.