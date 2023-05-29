В Зеленского упрекнули блоггеров и чиновников за разглашение данных об атаках России

Украинская ПВО денно и нощно защищает нас от вражеских атак. Однако их работу значительно усложняют люди, выкладывающие видео или публикующие любую информацию о работе нашей противовоздушной обороны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил чиновникам и блогерам, что в Украине запрещено публиковать информацию о работе ПВО и последствиях атак России. Нарушителей ждет ответственность.

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Подоляк подчеркнул, что воздушная тревога – это повышенный уровень опасности для украинцев, а информация о ПВО и последствиях "прилетов" могут использовать оккупанты.

Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и прочее,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не представляет угрозы национальной безопасности и обороне. Однако за распространение важных данных необходимо будет нести ответственность.

"Распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти - на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные" индексы цитирования", – заявил Подоляк.

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