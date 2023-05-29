В Зеленского упрекнули блоггеров и чиновников за разглашение данных об атаках России
Источник:телеграмм Михаила Подоляка
Украинская ПВО денно и нощно защищает нас от вражеских атак. Однако их работу значительно усложняют люди, выкладывающие видео или публикующие любую информацию о работе нашей противовоздушной обороны.
Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил чиновникам и блогерам, что в Украине запрещено публиковать информацию о работе ПВО и последствиях атак России. Нарушителей ждет ответственность.
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Подоляк подчеркнул, что воздушная тревога – это повышенный уровень опасности для украинцев, а информация о ПВО и последствиях "прилетов" могут использовать оккупанты.
Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и прочее,
– подчеркнул советник главы ОП.
Он добавил, что каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не представляет угрозы национальной безопасности и обороне. Однако за распространение важных данных необходимо будет нести ответственность.
"Распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти - на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные" индексы цитирования", – заявил Подоляк.
Что известно о комбинированной атаке 29 мая
- В ночь на 29 мая враг совершил атаку на Украину с помощью дронов и ракет. В общем было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, включая дроны и крылатые ракеты. И только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву.
- Предварительно враг применил вооружение баллистического типа. В результате обстрела Киева пострадавший. Городской голова Виталий Кличко отметил, что человека уже госпитализировали.
- В результате ракетных обстрелов Киева пострадал один человек. Эта атака является 16-й на столицу за последний месяц. Враг сменил тактику, поражая мирный город днем, пытаясь спровоцировать уничтожение гражданского населения.