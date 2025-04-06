Второй раз за год: в Киеве из-за вражеского удара снова пострадал офис телеканала FREEДОМ
- Вследствие российской атаки в Киеве пострадало офисное здание телеканала FREEДОМ и нескольких других СМИ.
- Это уже второй случай повреждения офиса телеканала FREEДОМ.
В результате российской атаки пострадало здание нескольких СМИ. Повреждены фасады офисного здания и автомобили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FREEДОМ.
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В Киеве после атаки поврежден офис СМИ
Стало известно, что именно было расположено в пятиэтажном здании в Оболонском районе, которое частично обвалилось после удара.
Этой ночью российские войска атаковали баллистикой каналы украинского иновещания FREEДОМ и "Дом", международную редакцию – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакцию,
– говорится в заметке журналистов.
Это уже второе попадание. Недавно, 12 февраля, россияне уже повредили офис телеканала FREEДОМ.
Другие последствия ударов по Киеву
К сожалению, один человек погиб, еще трое ранены. Двое из них в больницах.
Россияне били по трем районам – Дарницкому, Оболонскому и Соломенскому.
В Дарницком районе был пожар в нежилом здании. Также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили.
В Оболонском районе был пожар в мебельном цехе на значительной площади (1500 квадратных метров). И частично разрушен третий, четвертый, пятый этажи уже упомянутого бизнес-центра.
В Соломенском районе в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. Из-за вражеской атаки загорелся фасад складского здания.