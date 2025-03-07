Главное о массированной атаке 7 марта: где прогремели взрывы, какие последствия
Ночью 7 марта Россия осуществила массированный обстрел Украины. Враг атаковал и дронами, и крылатыми ракетами. Взрывы раздавались в разных областях.
Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших, рассказывает 24 Канал.
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Крылатые ракеты "Калибр", которые враг запустил из Черного моря, достигли Ивано-Франковской области. Там работала ПВО. В 04:19 стало известно о взрывах в Хмельницком регионе. Область атаковали "Калибры". В ночь на 7 марта враг поднял 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья в направлении Каспийского региона. Около 04:44 самолеты выполнили пусковые маневры. Также оккупанты осуществили пуски "Калибров" из акватории Черного моря, о чем стало известно ранее около 03:06. Около 00:14 взрывы прогремели в Полтаве. По ней противник ударил ракетами и беспилотниками. В 00:36 начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о работе ПВО в регионе. Около 20:00 6 марта Россия начала атаку дронами. Взрывы прогремели в Одессе. Там удар "Шахедов" привел к пожару и разрушениям. Горели 3 жилых дома и повреждена энергетическая инфраструктура. Также дроны атаковали Киевскую область. Там раздавались взрывы. По беспилотникам работала ПВО.
Россия сперва запустила дроны
Крылатые ракеты "Калибр", которые враг запустил из Черного моря, достигли Ивано-Франковской области. Там работала ПВО.
В 04:19 стало известно о взрывах в Хмельницком регионе. Область атаковали "Калибры".
В ночь на 7 марта враг поднял 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья в направлении Каспийского региона. Около 04:44 самолеты выполнили пусковые маневры.
Также оккупанты осуществили пуски "Калибров" из акватории Черного моря, о чем стало известно ранее около 03:06.
Около 00:14 взрывы прогремели в Полтаве. По ней противник ударил ракетами и беспилотниками.
В 00:36 начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о работе ПВО в регионе.
Около 20:00 6 марта Россия начала атаку дронами. Взрывы прогремели в Одессе. Там удар "Шахедов" привел к пожару и разрушениям. Горели 3 жилых дома и повреждена энергетическая инфраструктура.
Также дроны атаковали Киевскую область. Там раздавались взрывы. По беспилотникам работала ПВО.