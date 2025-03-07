"Это был первый такой мощный удар": какими ракетами россияне атаковали Тернопольскую область 7 марта

Россия атаковала Тернопольскую область ракетами. В ОВА рассказали детали вражеского удара по критическому объекту.

По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, россияне направили ракеты на один из очень важных критических объектов Тернопольской области. Туда летело семь ракет типа "Калибр". 5 из ракет были сбиты силами ПВО. Также произошло два попадания в объект, в результате чего произошло возгорание газа.