Ряд повреждений, более полусотни раненых и много погибших: все, что известно об атаке 8 июля

Утром, 8 июля, оккупанты нанесли по разным уголкам Украины удары ракетами. В нескольких регионах, к сожалению, есть попадания и падения обломков.

Также, к сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Все, что известно о вражеской атаке 8 июля, читайте в материале 24 Канала.

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Россия обстреляла Украину ракетами

На данный момент известно о 8 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям,

– говорят в МВД.

Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. В целом в результате утренней атаки страны-агрессора по Украине, к сожалению, погибли около 20 человек, около полусотни – ранены. Спасатели, правоохранители, кинологи, взрывотехники, психологи работают непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы.

По данным Воздушных сил, враг бил баллистикой, крылатыми ракетами, в частности Х-101, а также гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", которыми Россия обстреливает гражданское население с помощью МиГ-31К

В Киеве есть повреждения сразу в нескольких районах

Соломенский район. Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.

Обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. Днепровский район. Обломки ракеты упали на жилую застройку;

Обломки ракеты упали на жилую застройку; Голосеевский район. Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили.

Обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили. Дарницкий район. Поврежден частный гражданский дом

Поврежден частный гражданский дом Деснянский район. В результате атаки загорелся дом.

В результате атаки загорелся дом. Шевченковский район. Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация.

Разрушениям подверглась детская больница Охматдет. Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация. Святошинский район. Горят обломки возле жилого здания, также занялся пожар в помещении одного из предприятий.

Около 11:10 мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Через несколько минут глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что враг целенаправленно бил по детям. Впоследствии стало понятно, что в результате атаки оккупантов пострадала больница Охматдет в Шевченковском районе столицы. Там под завалами до сих пор могут находиться люди.

Россия ударила по больнице в Киеве / Фото ГСЧС Украины

В Кривом Роге есть попадание в промышленное предприятие

Около 9:54 в Кривом Роге прогремел громкий взрыв. За десять минут до этого Воздушные силы написали об угрозе ударов баллистикой из Крыма. Вскоре мониторы сообщили о пусках "Искандеров" из Крыма.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские захватчики осуществили массированную атаку по городу. По его словам, есть информация сразу о нескольких попаданий, в частности по административному зданию промышленного предприятия.

Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых,

– говорится в сообщении.

Как уточнил начальник военной администрации, на местах попаданий работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Последствия обстрела Кривого Рога / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Под ударом были Днепр и Каменское

Утром, 8 июля, оккупанты нанесли по разным уголкам Украины удары ракетами. В нескольких регионах, к сожалению, есть попадания и падения обломков. Воздушные силы в 10:37 предупредили о ракете в направлении Днепра. Уже вскоре там слышали взрыв. В 10:47 снова было зафиксировано ракеты в направлении города.

Уже в 10:52 в Днепре слышали серию взрывов. По информации "Общественного" громко было не только в Днепре, но и в Каменском. Также сообщалось о пусках Х-22 в направлении Павлограда. В 10:56 в Днепре снова слышали взрывы. Местные сообщают, что над городом в нескольких районах виден дым. Из-за удара по Днепру поврежден жилой дом и СТО.

Еще 20 частных домов повреждены. По данным ОВА, в городе погиб человек. На эту минуту известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.

Днепр после утренней атаки / Фото Сергея Лысака

Взрывы звучали и в Кировоградской области

Утром 8 июля около 09:46 для жителей Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже в 10:01 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, двигавшихся в северо-западном направлении курсом на область, а уже впоследствии и слышали взрывы.

По данным Кировоградской ОВА, после масштабной вражеской ракетной атаки в Кировоградской области пострадавших нет. Пожар на полях одного из хозяйств Александрийского района локализован.

Пострадала Покровская община в Донецкой области

Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске – таковы предварительные последствия утреннего удара,

– говорится в сообщении городского совета Краматорска.

Есть информация о попадании в предприятие, именно на его территории погибли трое мужчин. Отмечается, что под огнем оказались и другие общины Донбасса, но информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Под ударом оказался Покровск / Фото Краматорского городского совета