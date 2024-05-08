Пуски ракет из Ту-95МС и поражение энергоструктуры: все о массированной атаке 8 мая

Российская армия 8 мая нанесла очередной массовый удар по Украине, применив различные типы ракет и "Шахеды". Враг направил свое оружие на энергетическую и критическую инфраструктуру нашего государства.

Воздушные силы сделали все возможное и уничтожили 59 средств воздушного нападения. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий. Все, что известно о циничном ударе противника по Украине – передает 24 Канал.

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Боевой вылет и дроны

Еще со вчерашнего дня 7 мая около 23:30 мониторинговые каналы начали писать о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи. Отмечалось, что вылет, вероятно, боевой. Примерно одновременно с этими сообщениями россияне начали запускать по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Около 2:20 враг осуществлял имитацию пусков. Уже около 4 утра Воздушные Силы написали о первых российских ракетах в пространстве Украины. Также были сообщения о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

Примерно в 6:05 в Украине были объявлены отбои. Однако через 20 минут после этого противник поднял в небо истребитель МиГ-31К. По сообщениям мониторинговых пабликов россияне запустили "Кинжал" в направлении Львовской области.

Сколько целей запустить и удалось сбить

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник, а именно:

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской области);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, акватория Каспийского моря);

1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область)

Воздушным силам удалось уничтожить большинство воздушных целей, запущенных врагом, а именно:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Результаты ночной работы ПВО 8 мая / Воздушные Силы

Удары по энергоструктуре

В Минэнерго рассказали, что ночью 8 мая враг в очередной раз атаковал украинскую энергоструктуру. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются.

Кроме этого в результате атаки было повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Также в ДТЭК сообщили об атаке на три их теплоэлектростанции. Серьезно повреждено оборудование.

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Атака на Киевскую область

Около 4:30 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области. Впоследствии, уже в 05:05, местные власти снова опубликовали предупреждение.

В КГВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений.

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены,

– говорится в сообщении.

Однако в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в Броварах. Мэр города Игорь Сапожко написал о поражении гражданской инфраструктуры и двух пострадавших – женщина 1952 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей их доставили в Броварскую больницу.

Атака на Львовскую область

Около 5:05 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о работе ПВО в регионе. Россияне направили крылатые ракеты на Запад. По сообщениям мониторинговых пабликов, целью оккупантов стал Стрый. Впоследствии эту информацию подтвердил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он написал, что в результате российской атаки пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Кроме этого, Россия ударила крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. В то же время враг пытался поразить Львовскую область и повторно.

Это произошло 06:27 – тогда враг выпустил "Кинжал". Критическая и жилая инфраструктура не пострадали.

По предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы сбили. Спасибо нашим защитникам неба,

– написал Козицкий.

По состоянию на сейчас информации о жертвах нет

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Другие атаки на украинскую территорию

У Херсоне враг ударил по железнодорожной инфраструктуре. В "Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеских попаданий повреждены пути и вокзал города.

Кроме этого, под ударом оказалось и Запорожье. По словам председателя ОВА Ивана Федорова, россияне попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших.

Также объект критической инфраструктуры был поврежден и в Кировоградской области. Андрей Райкович сообщил, что в результате удара по Александрийскому району пострадал 8-летний ребенок. Также разрушениям подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Реакция Зеленского на удары

Владимир Зеленский отметил, что это была символическая массированная ракетная атака "нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму,

– резюмировал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас все необходимые службы уже работают на местах и ликвидируют последствия массированной атаки.

Ликвидация последствий атаки россиян / Фото Владимир Зеленский