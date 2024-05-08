8 из 12 ракет, которые летели на Львовщину, сбили, – Максим Козицкий

Во время массированной атаки утром 8 мая россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Силам ПВО удалось сбить 8 воздушных целей, которые летели на Львовщину. Об очередном вражеском обстреле рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Последствия обстрела

В Стрыйском районе российские войска атаковали газохранилище. По словам Козицкого, россияне уже не впервые в этом году бьют именно по этому району. Также оккупанты ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

По предварительной информации, этой ночью на Львовщину залетели 12 вражеских ракет. Из них 8 воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы сбили. Спасибо нашим защитникам неба!

– написал Козицкий.

Глава ОВА отметил, что на Львовщине не хватает современных систем ПВО. Это пытаются компенсировать созданием мобильных групп.

Какова ситуация с электроэнергией

В то же время Козицкий рассказал, что в области пока не вводят графики отключений электроэнергии.

Но когда мы понимаем, что мы входим в летний сезон, у нас будет дефицит на рынке электричества и в час пик, 7 – 8 часов утра, 7 – 10 часов вечера – это будут критические часы. Мы надеемся, что люди будут с пониманием относиться к возможным графикам отключений, которых на данный момент нет, но мы предупреждаем и просим людей экономить электроэнергию,

– добавил глава ОВА.

Оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру