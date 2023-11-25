Жители Киева со слезами на глазах рассказали о ночной атаке

Этой ночью оккупанты прибегли к самой массированной атаке дронов на Киев. Запустив на столицу более 70 дронов типа "Шахед", враг пытался прорвать оборону Воздушных сил. Одна почти все дроны удалось сбить. Понятно, что длительную работу ПВО слышали жители Киева. Кроме того, в результате падения обломков возникли пожары в разных районах столицы.

По данным Воздушных сил, над Киевщиной сбили 66 дронов. Падение обломков было зафиксировано в Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы. Жители столицы рассказали о шумной ночи.

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В результате атаки в доме в Соломенском районе Киева выбило стекла, произошло разрушение на втором этаже. Заблокированными оказались две женщины, их уже деблокировали.

Одна из жительниц дома в комментарии "Радио Свобода" со слезами на глазах рассказала о разрушениях, в том числе выбитых окнах.

Женщина испугана взрывами и разрушениями в квартире: видео

Заметим, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок Обломки повредили гражданские объекты, в том числе жилые дома и помещения детского сада, а также автомобили местных жителей.

Одна из жительниц рассказала, что у нее было тревожное чувство, а потом через несколько минут она услышала звук мопеда, и уже через мгновение взрывной волной выбило дверь.

Женщина о моменте атаки: видео

Директор сада Косянчук отметила, что обломки дрона упали на крышу здания, обошлось без пострадавших. По ее словам, обучение детей продолжится, их переведут в других корпус сада.

Жители помогают ликвидировать последствия атаки: видео

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