Ад, устроенный Россией: фото масштабных разрушений в Киеве

17 июня оккупанты обстреляли Киев дронами и ракетами. В результате массированного обстрела уничтожены дома, погибли люди.

27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры, передает 24 Канал.

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Циничная атака на Киев

По состоянию на 07:00 известно о 14 погибших и более 40 пострадавших. Количество жертв и раненых может возрасти, поскольку еще продолжается ликвидация последствий вражеского удара. В частности, спасатели продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты в 9-этажный дом. Вражеский снаряд полностью разрушил подъезд многоэтажки.

По словам главы МВД, российская ракета прошла через все 9 этажей жилого дома.

Спасение людей в Киеве: смотрите видео

Последствия удара по Киеву / Фото Укринформ

Россия атаковала столицу / Фото КГВА

Обратите внимание! На базе школы №67 (улица Академика Шалимова, 9а) развернут гуманитарный штаб.