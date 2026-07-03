Массированный обстрел Киева: аналитик объяснил, какую цель преследовал Путин

Россия продолжает наращивать массированные удары по украинским городам, а атака на Киев 2 июля 2026 года стала очередным свидетельством того, что Кремль не планирует заканчивать войну. В то же время такими обстрелами Москва пытается оказать давление не только на Украину, но и на ее западных партнеров.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в последнее время массированные обстрелы стали фактически повседневным явлением, ведь Россия ежедневно проводит атаки на десятки украинских населенных пунктов управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения. Киев, отметил он, не является исключением, поскольку Кремль наносит удары везде, куда может дотянуться.

Смотрите также : Если в России начнется новая мобилизация – Путину конец: интервью полковника Хемиша де Бреттон-Гордона

Почему Россия проводит атаки на гражданскую инфраструктуру Украины

Валерий Клочок считает, что нынешняя атака была адресована не только Украине. По его мнению, Россия таким образом пытается оказать давление на западные государства, ведь во время обстрела были повреждены здания, где размещаются дипломатические представительства.

"Это давление на наших западных партнеров и на нас, чтобы заставить Украину пойти на уступки в переговорах", – подчеркнул Клочок.

Важно! Российская армия нанесла масштабный комбинированный удар по Киеву, повредив около 20 жилых домов, отель и здание подстанции скорой помощи. По состоянию на вечер известно о 25 погибших и 100 пострадавших гражданах, спасательные работы продолжаются.

Он добавил, что в то же время Украина продолжает наносить удары по российской военной и энергетической инфраструктуре, тогда как Россия отвечает атаками по гражданским городам.

Аналитик о причинах массированных атак России на Украину: видео

Массированный обстрел также связан с внутриполитическими процессами в России. Кремль стремится показать российскому обществу, что война идет по плану, а диктатор контролирует ситуацию.

Владимир Путин не хочет показать, что он не достигает своих целей. Сроки сейчас не важны для Кремля, важен сам факт поддержки войны,

– отметил Валерий Клочок.

В то же время он предположил, что после завершения ряда политических кампаний, в частности в России и США, могут появиться предпосылки для активизации переговорного процесса. Однако сейчас Россия делает ставку именно на силовое давление и продолжение боевых действий.

Добавим, что Владимир Зеленский заявил, что из-за военных неудач и страха перед внутренним хаосом глава Кремля избрал путь ракетного террора против мирных украинцев. Аналитики предупреждают о высокой вероятности дальнейшей эскалации боевых действий.