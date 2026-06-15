Есть жертвы, пострадали исторические памятники и жилые дома: все об атаке на Украину 15 июня

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. К сожалению, есть сообщения о жертвах и пострадавших. Также были разрушены важные культурно-исторические объекты.

24 Канал рассказывает обо всех последствиях ночной атаки врага.

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Каковы последствия атаки?