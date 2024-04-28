Накануне во время массированной атаки враг ударил по ГТС Украины на Западе, – Минэнерго
Во время массированной атаки в ночь на 27 апреля россияне в очередной раз били по энергообъектам Украины. В частности, была поражена газотранспортная система на Западе.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. Также сообщалось, что на одном из объектов генерации электроэнергии ранен начальник смены: энергетик получил контузию.
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Удары по ГТС
Николай Колесник сообщил, что в ночь на субботу враг ударил по объектам в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областей. Под ударом оказались как точки генерации электроэнергии, так и объекты транспортировки природного газа на Западе Украины.
На сегодняшний день энергосистема является контролируемой и сбалансированной. Принимаем максимально быстро меры по ликвидации последствий обстрелов, дефектации того оборудования, которое повреждено,
– отметил Колесник.
Замминистра объяснил, что это позволяет понять, как быстро можно восстановить утраченную мощность.
Важно! В "Нафтогазе" 27 апреля отмечали, что именно его объекты газотранспортной системы атаковали россияне. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям.
Также Минэнерго сбалансирует систему собственной генерацией и импортом. Технической помощи за прошедшие сутки не было. Кроме этого из-за благоприятной погоды увеличился объем зеленой генерации. Министерство работает над увеличением мощности на межгосударственных соединениях. Структура имеет отдельный план повышения утраченной маневровой мощности.
Детали атаки России
- В ночь на 27 апреля в Украине россияне применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, среди которых были и "Кинжалы". Наши силы ПВО смогли уничтожить 21 воздушную цель.
- Ракеты "Кинжал" на этот раз сбить не удалось. Стало известно, что враг нацелил их вместе с крылатыми ракетами на объекты критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах во Львовской области.
- Кроме вышеупомянутых повреждений, в ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждено 4 теплоэлектростанции компании. В пресс-службе отметили, что повреждения на ТЭС достаточно серьезны.