Сбитый дрон повредил железную дорогу: последствия российской атаки на Кировоградщину

В ночь на понедельник, 29 мая, страна-террористка в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Один из беспилотников при этом залетел на территорию Кировоградской области.

Этот аппарат силам ПВО удалось сбить, однако не обошлось без повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

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В результате атаки жертв нет

Обломки беспилотника, который атаковал Кировоградскую область, повредили местную инфраструктуру. В частности, разрушения получил жилой дом в Новоукраинском районе, кровлю которого и задело обломками.

Также они повредили железнодорожное полотно. Однако, к счастью, в результате ночной атаки страны-террористки в области обошлось без погибших и травмированных.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

– написал глава Кировоградской ОВА.

В общей сложности сбили 37 ракет и 30 БпЛА

Также Андрей Райкович сообщил, что в ночь на 29 мая силы украинской противовоздушной обороны уничтожили:

37 крылатых ракет,

29 шахедов,

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится о ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины

Эти ракеты были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Взамен дроны-беспилотники Shahed-136/13 атаковали с северного и южного направлений.



Сбитые воздушные цели над Украиной / Инфографика Воздушных сил

Массированная атака России в ночь на понедельник, 29 мая: коротко