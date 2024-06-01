Меткими выстрелами уничтожили почти все "Шахеды": в Сухопутных войсках показали, как сбивали цели
В ночь на 1 июня оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами разных типов. В Сухопутных войсках показали, как украинские защитники сбивали вражеские цели.
Видео опубликовали в пресс-службе ГПСУ, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. В общем украинские защитники сбили 46 "Шахедов" из 47 запущенных врагом, передает 24 Канал.
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Как военные сбивали ночью "Шахеды"
Павлюк сообщил, что во время ночной массированной атаки ракетами и дронами-камикадзе подразделения ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожили не менее 15 ударных БПЛА типа "Shahed 131/136". В частности отражали атаку бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюника.
Командующий Сухопутных войск ВСУ опубликовал короткое видео, на котором показал работу украинских зенитчиков. Своими точными выстрелами они уничтожали цель за целью. Только бойцы 38-го зенитного ракетного полка поразили 7 целей.
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В Госпогранслужбе также опубликовали кадры, как вражеские ударные беспилотники сбивали пограничники. Так, защитники неба в составе мобильной огневой группы пограничников Одесского отряда попали во вражеский БПЛА, который был запущен с крымского мыса Чауда.
Пограничники точно отработали из стрелкового оружия, и уже через несколько минут от плотного огня пораженный дрон разлетелся вдребезги и упал в море.
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Россия массированно атаковала Украину 1 июня
- Враг 1 июня массированно атаковал Украину, запустив дроны-камикадзе "Шахед", а также ракеты различных типов. Оккупанты прибегли к уже традиционной тактике, и с вечера 31 мая запустили ударные дроны, а ночью 1 июня – осуществили пуски различных ракет.
- В целом оккупанты запустили 53 ракеты, среди которых были "Калибры", "Искандер-М", "Искандер-К", Х-101/Х-555, и Х-59/Х-69, а также 47 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинские защитники провели мощную боевую работу в течение нескольких часов и сбили почти все "Шахеды" – 46 целей, и 35 ракет.
- Под прицелом врага в очередной раз оказались энергетические объекты. Так, оккупанты атаковали 2 теплоэлектростанции ДТЭК. Известно, что на станциях повреждено оборудование, однако специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
- Кроме того, под прицелом российских военных оказались и другие энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Более того, оккупанты цинично ударили и по 2 гидроэлектростанциям. Там повреждено оборудование, а также инфраструктуру рядом.
- В результате атаки есть и пострадавшие. Так, на Харьковщине в Балаклее травмированы 13 человек, на Прикарпатье – 1 пострадавший, в Днепропетровской области – 4 человек, на Львовщине – 4 пострадавших. Подробнее о последствиях вражеской атаки читайте по ссылке.