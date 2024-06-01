Меткими выстрелами уничтожили почти все "Шахеды": в Сухопутных войсках показали, как сбивали цели

В ночь на 1 июня оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами разных типов. В Сухопутных войсках показали, как украинские защитники сбивали вражеские цели.

Видео опубликовали в пресс-службе ГПСУ, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. В общем украинские защитники сбили 46 "Шахедов" из 47 запущенных врагом, передает 24 Канал.

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Как военные сбивали ночью "Шахеды"

Павлюк сообщил, что во время ночной массированной атаки ракетами и дронами-камикадзе подразделения ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожили не менее 15 ударных БПЛА типа "Shahed 131/136". В частности отражали атаку бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюника.

Командующий Сухопутных войск ВСУ опубликовал короткое видео, на котором показал работу украинских зенитчиков. Своими точными выстрелами они уничтожали цель за целью. Только бойцы 38-го зенитного ракетного полка поразили 7 целей.

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В Госпогранслужбе также опубликовали кадры, как вражеские ударные беспилотники сбивали пограничники. Так, защитники неба в составе мобильной огневой группы пограничников Одесского отряда попали во вражеский БПЛА, который был запущен с крымского мыса Чауда.

Пограничники точно отработали из стрелкового оружия, и уже через несколько минут от плотного огня пораженный дрон разлетелся вдребезги и упал в море.

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