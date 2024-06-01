Відео опублікували пресслужба ДПСУ, а також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Загалом українські захисники збили 46 "Шахедів" із 47 запущених ворогом, передає 24 Канал.
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Як військові збивали вночі "Шахеди"
Павлюк повідомив, що під час нічної масованої атаки ракетами й дронами-камікадзе підрозділи ППО Сухопутних військ ЗСУ знищили щонайменше 15 ударних БпЛА типу Shahed 131/136. Зокрема, відбивали атаку бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував коротке відео, на якому показав роботу українських зенітників. Своїми влучними пострілами вони знищували ціль за ціллю. Лише бійці 38-го зенітного ракетного полку уразили 7 цілей.
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У Держприкордонслужбі також опублікували кадри, як ворожі ударні безпілотники збивали прикордонники. Зокрема, захисники неба в складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону поцілили у ворожий БпЛА, який був запущений з кримського мису Чауда.
Прикордонники влучно відпрацювали зі стрілецької зброї, і вже за кілька хвилин від щільного вогню уражений дрон розлетівся на друзки та впав у море.
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Росія масовано атакувала Україну 1 червня
- Ворог 1 червня масовано атакував Україну, запустивши дрони-камікадзе "Шахед", а також ракети різних типів. Окупанти вдалися до вже традиційної тактики та з вечора 31 травня запустили ударні дрони, а вночі 1 червня – здійснили пуски різних ракет.
- Загалом окупанти запустили 53 ракети, серед яких були "Калібри", "Іскандер-М", "Іскандер-К", Х-101/Х-555, і Х-59/Х-69, а також 47 дронів-камікадзе типу "Шахед". Українські захисники провели потужну бойову роботу протягом кількох годин і збили майже всі 46 "Шахедів" і 35 ракет.
- Під прицілом ворога вкотре опинилися енергетичні об'єкти. Зокрема, окупанти атакували 2 теплоелектростанції ДТЕК. Наразі відомо, що на станціях пошкоджено обладнання, однак фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.
- Окрім того, під прицілом російських військових опинилися й інші енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Ба більше, окупанти цинічно вдарили й по 2 гідроелектростанціях. Там теж пошкоджено обладнання, а також інфраструктура поруч.
- Унаслідок атаки є й постраждалі. Зокрема, на Харківщині в Балаклії травмовано 13 осіб, на Прикарпатті – 1 постраждалий, у Дніпропетровській області – 4 особи, на Львівщині – 4 постраждалих. Детальніше про наслідки ворожої атаки читайте за посиланням.