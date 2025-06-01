"Карта была красной от маркеров": как Воздушные силы пережили самую масштабную атаку России

В ночь на 1 июня Россия осуществила самую масштабную атаку. По Украине было запущено 479 воздушных целей. На фоне угрозы командование готовит новые подразделения по дроновой ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрия Игната "Украинской правде".

Читайте также Абсолютный рекорд: ночью Россия запустила по Украине почти 500 дронов

Воздушные силы о ночи массированного удара 1 июня

Воздушные силы сообщили, что наша система ПВО сбила более 200 целей. К сожалению, не обошлось без попаданий. По словам Юрия Игната, массированный обстрел включал различные типы вооружения – крылатые и баллистические ракеты, БпЛА типа "Шахед" и дроны-перехватчики.

Когда наши дежурные силы смотрели на карту Украины, она была красной от пятнышек, маркеров, которые обозначают воздушные цели,

– отмечает Юрий Игнат.

Как сообщил Игнат, Россия применила тактику массированного удара по одному объекту с пикированием дронов с большой высоты. Несмотря на усилия ПВО, часть средств поражения достигла целей.

Усиление украинской ПВО

В ответ на угрозу на совещании командования Воздушных сил подняли вопрос усиления развития дроновой ПВО. В частности, речь идет о зенитных дронах. Сейчас идет подготовка такой системы на различных локациях в стране.

Развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели,

– добавил Игнат.

Напомним, что, по данным ПС, в ночь на 3 июня Россия выпустила по Украине 112 ударных беспилотников, 75 из которых были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной. Однако не обошлось без прилетов. Больше всего пострадала гражданская инфраструктура в Сумской и Одесской областях. В общем зафиксировано попадание в по меньшей мере 11 локациях по всей стране.