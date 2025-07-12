Один поднимали с Дальнего Востока: откуда взлетали самолеты, бившие ракетами по Украине ночью
- Россия атаковала Украину ночью 12 июля, используя ракеты с самолетов, один из которых подняли с аэродрома на Дальнем Востоке.
- Атака включала 1 борт Ту-160 с аэродрома "Украинка" и несколько Ту-95МС из аэропортов "Оленья" и "Энгельс-2".
- Всего возле Украины насчитали 10 единиц Ту-95МС и Ту-160, но информации о снаряженных бортах пока нет.
Россия ночью 12 июля массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. Для ракетной атаки враг поднимал один из самолетов с аэродрома, который расположен на Дальнем Востоке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый телеграм-канал Tracking.
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Откуда Россия поднимала самолеты для атаки по Украине ночью 12 июля?
Аналитики рассказали, что во время атаки по Украине ночью 12 июля был поднят в воздух 1 борт Ту-160 с Дальнего Востока с аэродрома "Украинка". Посадка этого истребителя состоялась на аэродром "Энгельс-2".
Также, по данным телеграм-канала, к ракетной атаке были привлечены 4 борта Ту-95МС из аэропорта "Оленья" в Мурманской области и 1 борт Ту-95МС с "Энгельс-2" в Саратовской области.
В то же время аналитики отметили, что по состоянию на 12 июля общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 возле Украины составляет 10 единиц:
- "Оленья" – 4 Ту-95МС.
- "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС и 3 Ту-160.
- "Дягилево" – 1 Ту-95МС.
По данным экспертов, информации о снаряженных бортах Ту-95МС – пока нет.
К слову, Воздушные силы ВСУ рассказывали, что российская армия ночью 12 июля запустила по Украине 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области. 25 ракет сбила наша противовоздушная оборона, также было зафиксировано попадание одной из них.