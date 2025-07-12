Один поднимали с Дальнего Востока: откуда взлетали самолеты, бившие ракетами по Украине ночью

Россия ночью 12 июля массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. Для ракетной атаки враг поднимал один из самолетов с аэродрома, который расположен на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый телеграм-канал Tracking.

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Откуда Россия поднимала самолеты для атаки по Украине ночью 12 июля?

Аналитики рассказали, что во время атаки по Украине ночью 12 июля был поднят в воздух 1 борт Ту-160 с Дальнего Востока с аэродрома "Украинка". Посадка этого истребителя состоялась на аэродром "Энгельс-2".

Также, по данным телеграм-канала, к ракетной атаке были привлечены 4 борта Ту-95МС из аэропорта "Оленья" в Мурманской области и 1 борт Ту-95МС с "Энгельс-2" в Саратовской области.

В то же время аналитики отметили, что по состоянию на 12 июля общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 возле Украины составляет 10 единиц:

"Оленья" – 4 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС и 3 Ту-160.

"Дягилево" – 1 Ту-95МС.

По данным экспертов, информации о снаряженных бортах Ту-95МС – пока нет.

К слову, Воздушные силы ВСУ рассказывали, что российская армия ночью 12 июля запустила по Украине 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области. 25 ракет сбила наша противовоздушная оборона, также было зафиксировано попадание одной из них.