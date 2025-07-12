Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий телеграм-канал Tracking.

До теми "Шахеди" уночі атакували українські міста: де була небезпека

Звідки Росія підіймала літаки для атаки по Україні вночі 12 липня?

Аналітики розповіли, що під час атаки по Україні вночі 12 липня було піднято в повітря 1 борт Ту-160 із Далекого Сходу з аеродрому "Українка". Посадка цього винищувача відбулася на летовище "Енгельс-2".

Також, за даними телеграм-каналу, до ракетної атаки були залучені 4 борти Ту-95МС з аеропорту "Оленья" у Мурманській області та 1 борт Ту-95МС з "Енгельс-2" у Саратовській області.

Водночас аналітики зауважили, що станом на 12 липня загальна кількість всіх Ту-95МС та Ту-160 біля України становить 10 одиниць:

"Оленья" – 4 Ту-95МС.

"Енгельс-2" – 2 Ту-95МС та 3 Ту-160.

"Дягілєво" – 1 Ту-95МС.

За даними експертів, інформації щодо споряджених бортів Ту-95МС – наразі немає.

До слова, Повітряні сили ЗСУ розповідали, що російська армія вночі 12 липня запустила по Україні 26 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області. 25 ракет збила наша протиповітряна оборона, також було зафіксовано влучання однієї з них.