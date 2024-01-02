Маршруты отличались от 29 декабря: Гуменюк рассказала о смене тактики удара
Российские оккупанты ночью и утром 2 января нанесли по Украине массированный ракетный удар. Наталья Гуменюк рассказала об отличии в маршрутах вражеских ударов в соответствии с массированной атакой, которую враг нанес по украинским городам 29 декабря 2023 года.
Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику сегодня, 2 января, применял противник во время массированной ракетной атаки. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Киев".
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Похожи ли траектории ракет с теми, что были 29 декабря
Гуменюк отметила, что очевидно, что даже по повреждениям маршруты были немного другие.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграмме.
По ее словам, эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины.
Она подчеркнула, что если 29 декабря Юг зацепило достаточно мощно, то в этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали.
Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение.
– рассказала Гуменюк.
По словам спикера, система противовоздушной обороны всей страны работали в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.
В чем сходство между этими атаками противника
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Захватчики запустили значительное количество ракет.
Олещук подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные цели.
Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!
– отметил Олещук.
Применявший враг во время массированной атаки на Украину 2 января
- Утром 2 января враг нанес очередной массированный ракетный удар по городам Украины.
- Противник запустил по нашей территории около сотни ракет. Речь идет о том, что было применено 10 "Кинжалов", 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра".
- Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с различными подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей врага: 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".
- Также в ночь с 1 на 2 января государство-агрессорка терроризировало мирное население, применив ударные дроны-камикадзе.
- Владимир Зеленский уже отреагировал на очередную террористическую атаку России. Ликвидация последствий удара противника продолжается. Президент отметил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.