Маршруты отличались от 29 декабря: Гуменюк рассказала о смене тактики удара

2 января 2024, 13:35
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Российские оккупанты ночью и утром 2 января нанесли по Украине массированный ракетный удар. Наталья Гуменюк рассказала об отличии в маршрутах вражеских ударов в соответствии с массированной атакой, которую враг нанес по украинским городам 29 декабря 2023 года.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику сегодня, 2 января, применял противник во время массированной ракетной атаки. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Киев".

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Похожи ли траектории ракет с теми, что были 29 декабря

Гуменюк отметила, что очевидно, что даже по повреждениям маршруты были немного другие.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграмме.

По ее словам, эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины.

Она подчеркнула, что если 29 декабря Юг зацепило достаточно мощно, то в этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали.

Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение.
– рассказала Гуменюк.

По словам спикера, система противовоздушной обороны всей страны работали в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

В чем сходство между этими атаками противника

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Захватчики запустили значительное количество ракет.

Олещук подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные цели.

Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!
– отметил Олещук.

Применявший враг во время массированной атаки на Украину 2 января

  • Утром 2 января враг нанес очередной массированный ракетный удар по городам Украины.
  • Противник запустил по нашей территории около сотни ракет. Речь идет о том, что было применено 10 "Кинжалов", 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра".
  • Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с различными подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей врага: 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".
  • Также в ночь с 1 на 2 января государство-агрессорка терроризировало мирное население, применив ударные дроны-камикадзе.
  • Владимир Зеленский уже отреагировал на очередную террористическую атаку России. Ликвидация последствий удара противника продолжается. Президент отметил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Автор: Ірина Марціяш