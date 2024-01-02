Маршруты отличались от 29 декабря: Гуменюк рассказала о смене тактики удара

Российские оккупанты ночью и утром 2 января нанесли по Украине массированный ракетный удар. Наталья Гуменюк рассказала об отличии в маршрутах вражеских ударов в соответствии с массированной атакой, которую враг нанес по украинским городам 29 декабря 2023 года.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику сегодня, 2 января, применял противник во время массированной ракетной атаки. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Киев".

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Похожи ли траектории ракет с теми, что были 29 декабря

Гуменюк отметила, что очевидно, что даже по повреждениям маршруты были немного другие.

По ее словам, эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины.

Она подчеркнула, что если 29 декабря Юг зацепило достаточно мощно, то в этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали.

Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение.

– рассказала Гуменюк.

По словам спикера, система противовоздушной обороны всей страны работали в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

В чем сходство между этими атаками противника

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Захватчики запустили значительное количество ракет.

Олещук подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные цели.

Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!

– отметил Олещук.

Применявший враг во время массированной атаки на Украину 2 января