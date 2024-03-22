Враг совершил самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время

Утром 22 марта Россияне совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Из-за этого в некоторых регионах есть перебои со светом.

В эфире "Радио Свобода" глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были настолько большими, как этой ночью.

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Что известно о последствиях массированной атаки на энергосистему

Кудрицкий заявил, что в энергосистеме поражены десятки магистральных объектов сети. И этот масштаб поражений является глобальным.

Он отметил, что во многих регионах есть ограничения электроснабжения, но они "контролируемые".

Утром министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны,

– написал Галущенко.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения в регионах, где есть перебои со светом.

Самая тяжелая ситуация в Харькове

Кудрицкий рассказал, что самая тяжелая ситуация в Харькове – там россияне пытались уничтожить все основные энергетические объекты, которые питают город.

Во время телемарафона городской глава Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе нет электроснабжения, все обесточено. Город перешел на генераторы, чтобы подавать воду и запустить тепловые сети.

Также в городе запустили дополнительные автобусы, чтобы избежать транспортного коллапса, ведь метрополитен, троллейбусы и трамваи не работают.