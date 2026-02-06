Россия обстреляла промышленный объект в Полтавской области, возникли несколько пожаров

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области. Возникли пожары на нескольких локациях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно об атаке России по промышленному объекту в Полтавской области?

Россия нанесла удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области, в результате чего возникли пожары на нескольких локациях.

Обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали возгорание. Работали спасатели и подразделения ГСЧС Полтавщины и 3 пожарных поезда Укрзализныци.

Пожарные тушат пожар на Полтавщине

Какие последствия массированной атаки в других регионах 6 февраля?