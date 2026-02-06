Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно об атаке России по промышленному объекту в Полтавской области?
Россия нанесла удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области, в результате чего возникли пожары на нескольких локациях.
Обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали возгорание. Работали спасатели и подразделения ГСЧС Полтавщины и 3 пожарных поезда Укрзализныци.
Пожарные тушат пожар на Полтавщине
Какие последствия массированной атаки в других регионах 6 февраля?
Россия осуществила массированную атаку по Кировоградской области, используя ракеты и дроны. Зафиксировано повреждение жилых домов и линий электропередач.
Обломки сбитого российского беспилотника повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи села Подборцы. Так, в здании подстанции повреждено остекление окон, а также уничтожен провод высоковольтной линии.
После воздушной атаки в Запорожье повреждены частные дома. Также нанесен ущерб энергетике – 12 тысяч абонентов были обесточены. Два человека получили ранения – это 14-летний парень и 40-летний мужчина.