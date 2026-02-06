Про це повідомили у ДСНС України.

Що відомо про атаку Росії по промисловому об'єкту у Полтавській області?

Росія завдала удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі Полтавської області, внаслідок чого виникли пожежі на кількох локаціях.

Обійшлося без постраждалих. Вогнеборці ліквідували займання. Працювали рятувальники і підрозділи ДСНС Полтавщини і 3 пожежні потяги Укрзалізниці.

Пожежники гасять пожежу на Полтавщині

Які наслідки масованої атаки в інших регіонах 6 лютого?