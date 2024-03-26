"Выдохлись на земле": полковник запаса назвал причины массированных обстрелов Украины

Российские оккупанты, начиная с 22 марта, осуществляли массированные обстрелы Украины. Они снова вернулись к коварной тактике – целиться по критической инфраструктуре.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у россиян осталось несколько направлений, на которых они еще могут двигаться. Но оккупантам надо показывать якобы их наступление активно продолжается дальше.

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Почему Россия вернулась к массированным обстрелам

"У россиян сейчас большая проблема – они выдохлись в зимнем наступлении, уменьшается количество атак, которые им удается осуществить за сутки. На нескольких направлениях они еще пытаются двигаться, но это такие локации, где широкомасштабных наступательных действий не проведешь", – рассказал полковник запаса ВСУ.

Схема, которую придумали оккупанты, – не сработала. Максимум чего они достигли – это вытеснили наши подразделения из Авдеевки. Но и это произошло из-за недостатка у ВСУ боеприпасов.

Далее у России по плану – переходить в режим накопления наземных сил и средств. Кампания,(призывы к переговорам – 24 Канал) которая была запущена, чтобы попытаться заморозить боевые действия россиян, – не сработала. Они были посланы за куском российского корабля,

– сказал Роман Свитан.

Надо продолжать войну, потому что враг сейчас не может просто остановиться и сказать, что выдохся. Реального продвижения нет, поэтому россияне перешли на другой этап. Они пытаются показать, что давление продолжается, но с помощью дальних средств поражения.

У России не осталось других целей

Даже оправданных целей у россиян нет. До военных объектов они не достают, потому что те рассредоточены. Остается атаковать критическую инфраструктуру.

Можно бить по аэродрому, но по самолету не попадешь, потому что постоянно идет перемещение. Можно бить по полигону, но опять же, по солдатам не попадешь, потому что слишком большие полигоны. Достать туда ракетой можно, но разве, чтобы напугать червей и змей, больше ничего,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому сейчас враг работает в режиме массированных атак, чтобы найти слабое место, а затем показать своему населению хоть какую-то положительную динамику. Продолжается уничтожение энергоструктуры, потому что других реальных целей в оккупантов нет.

Им надо создавать такой эффект, картинку боевых действий хоть где-то, иначе придется расписываться в своей беспомощности и переходить в режим накопления. На так называемый "тихий режим" им понадобится хотя бы им 4 – 5 месяцев,

– подытожил Роман Свитан.

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