Столько вражеских целей на мониторе очень давно не было видно, – Игнат о массированном ударе

Россия 29 декабря массированно атаковала Украину ракетами. Враг выпустил по мирным городам все, кроме "Калибров".

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил. Юрий Игнат подчеркнул, что враг нанес массированный удар разными средствами воздушного нападения, передает 24 Канал.

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"Все было в воздушных целях врага"

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Спикер Воздушных сил отметил, что мишенью врага была Украина.

Столько красного на наших мониторах, а красное – это враждебные цели, ну очень давно не было видно, когда все было фактически в воздушных целях врага во всех областях, по всем направлениям фактически. Сначала "Шахедами" вели собственно разведку боем оккупанты. Дальше уже пустили ракеты разных типов,

– подчеркнул Игнат.

Традиционно вражеские ракеты кружились, обходя потенциальные места, где их могут сбить. Таким образом, заходили на цель. Могли просто облететь по кругу область и зайти с другой стороны, а не с той, откуда залетали.

Таким образом, враг применяет и "Шахеды", и ракеты, подчеркнул спикер Воздушных сил.

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Чем именно оккупанты ударили по Украине

Юрий Игнат отметил, что фактически враг выпустил все, пожалуй, не было только "Калибров". Россияне атаковали "Кинжалами", баллистикой, С-300, крылатыми ракетами, "Шахедами", Х-22 или Х-32.

Также агрессор применил для массированного удара около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно, ракеты Х-101, Х-555 традиционно.

"Враг нанес мощный удар. Есть сбитие по регионам. К сожалению, есть и пострадавшие. Об этом, когда будет готов итог боевой работы, будет сообщено позже", – подчеркнул спикер.