28 января, 20:57
Россияне готовятся к новому удару, разведка дает информацию об этом, – Зеленский
Основные тезисы
- Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому удару по Украине, об этом его проинформировала украинская разведка.
- Зеленский подчеркнул важность международной дипломатии для завершения войны, отметив, что мир имеет силу для обеспечения мира.
Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому удару по Украине. Информацией об этом уже располагает украинская разведка.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения от 28 января.
К теме Россия обстреляла Украину ракетами 2026 года: эксперт по безопасности объяснил, о чем это свидетельствует
Что сказал Зеленский о подготовке врага к удару по Украине?
Владимир Зеленский заявил, что информацию о подготовке России к новому удару по Украине ему предоставила украинская разведка.
Надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов,
– сказал президент.