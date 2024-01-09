Враг будет делать все, чтобы нанести больше вреда, – Игнат о выборе времени атаки по погоде

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что российские захватчики могут привязывать свои атаки к изменениям погодных условий. Однако он отметил, что враг начал атаковать наше государство еще до того, как на территории Украины начались холода.

По его словам, россияне ударили своими дронами-камикадзе и ракетами раньше, чем градусы снизились. Это произошло дважды: 29 декабря и 2 января.

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Игнат сказал, выбирает ли враг свои атаки в соответствии с погодой

Полковник отметил, что враг будет учитывать все моменты, не только фактор погоды и нагрузки на энергетику. В частности, по словам Игната, россияне также будут следовать своим стратегическим целям, замыслам, которые пытаются воплотить в нашем государстве уже второй год.

Конечно, они хотят как можно больше нанести нам вред, атакуют стратегические объекты государства. У нас сегодня все, что атакуется врагом, имеет вес для жизнедеятельности нашего государства,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что это и военные объекты, и инфраструктурные, гражданские предприятия, портовая инфраструктура, и даже продовольственный сектор.

"Поэтому враг будет делать все для того, чтобы нанести нам как можно больше вреда. Мы должны об этом помнить", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что наше государство живет в состоянии полномасштабной войны уже скоро два года. Поэтому нам нужно в любой момент ожидать неприятных сюрпризов от России.

Каждый для себя должен сделать выводы, что ему делать, как защитить себя и своих родных, как реагировать на воздушную тревогу, потому что пассивная защита должна быть. Люди должны иметь четкий алгоритм действий, когда происходит тревога, куда идти и как,

– отметил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что Воздушным силам ничего не остается, как защищать и дальше воздушное пространство, граждан и напоминать партнерам, что помощь Украины – это помощь всему цивилизованному миру на сегодня. Полковник сказал, что не помочь Украине – это не помочь самому себе, поэтому усиление нашей противовоздушной обороны есть и будет приоритетным.

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