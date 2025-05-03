Чудо спасло спасателей: россияне разбили часть ГСЧС в Купянске

Россия не прекращает терроризировать гражданское население Харьковщины. Враг применяет не только дроны, но и ракеты, которые часто прилетают по позициям Вооруженных Сил Украины на поле боя. Эта преступная деятельность оккупантов приносит страшные разрушения и жертвы.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что на утро 3 мая 2025 года под атакой беспилотников был поселок Великий Бурлук. Оккупанты осуществили очень мощный удар, применив 10 "Шахедов". Такой массированной атаки этот населенный пункт давно не испытывал.

Смотрите также Сумщина, Лиман, Покровск и другие направления: ISW рассказал, где продвинулся враг за минувшие сутки

"Местный универмаг полностью уничтожен, жилые и коммерческие дома, социальные учреждения – все серьезно повреждено. У наших спасателей сегодня там было очень-очень много работы", – сказала она.

Последствия российских атак по Харьковской области

Корреспондентка отметила, как в Харькове, так и в Великом Бурлуке, своими силами коммунальщиками и волонтерами пытались все привести хоть как-то в порядок, однако последствия атаки очень серьезные.

В Великом Бурлуке двое пострадавших, но, к счастью, нет погибших, однако в Купянске, к сожалению, есть. Там за вчерашние сутки опять было много обстрелов. ФАБ-1500 ударил по частному сектору. Тело мужчины вытащили из-под завалов, ему было 47 лет,

– рассказала она.

Россия по Купянску использовала очень мощное оружие. Кроме того, есть информация, что россияне сбросили там на здание ГСЧС боеприпасы – пожарная часть почти полностью разбита.

Здесь только чудо спасло от жертв, от погибших, ведь наши спасатели были на выезде, ликвидируя предыдущие прилеты,

– отметила Анна Черненко.

Россияне, к сожалению, продолжают, использовать не только то оружие, что и раньше, но и модернизируют его, испытывая эти средства поражения на жителях мирных городов.

Напомним, вечером 2 мая Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе по Харькову, нанеся удары по четырем районам города. В результате обстрела пострадал по меньшей мере 51 человек, среди них – дети, а также были повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, враг применил 15 беспилотников типа "Герань-2".