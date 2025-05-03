Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що на ранок 3 травня 2025 року під атакою безпілотників було селище Великий Бурлук. Окупанти здійснили дуже потужний удар, застосувавши 10 "Шахедів". Такої масованої атаки цей населений пункт давно не відчував.

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"Місцевий універмаг повністю знищений, житлові та комерційні будинки, соціальні установи – все серйозно пошкоджене. У наших рятувальників сьогодні там було дуже-дуже багато роботи", – сказала вона.

Наслідки російських атак по Харківщині

Кореспондентка зауважила, як у Харкові, так і у Великому Бурлуці, своїми силами комунальниками та волонтерами намагались все привести хоч якось до ладу, однак наслідки атаки дуже серйозні.

У Великому Бурлуці двоє постраждалих, але, на щастя, немає загиблих, проте в Куп'янську, на жаль, є. Там за вчорашню добу знову було багато обстрілів. ФАБ-1500 вдарив по приватному сектору. Тіло чоловіка витягли з-під завалів, йому було 47 років,

– розповіла вона.

Росія по Куп'янську використала дуже потужну зброю. Окрім того, є інформація, що росіяни скинули там на будівлю ДСНС боєприпаси – пожежна частина майже повністю розбита.

Тут тільки диво врятувало від жертв, від загиблих, адже наші рятувальники були на виїзді, ліквідовуючи попередні прильоти,

– зауважила Анна Черненко.

Росіяни, на жаль, продовжують, використовувати не лише ту зброю, що й раніше, але й модернізують її, випробовуючи ці засоби ураження на мешканцях мирних міст.

Нагадаємо, увечері 2 травня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по Харкову, завдавши ударів по чотирьох районах міста. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше 51 особа, серед них – діти, а також були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, ворог застосував 15 безпілотників типу "Герань-2".