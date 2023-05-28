Я чувствовала, как вздрагивают стены, – посол Британии рассказала, как пережила ночную атаку

В ночь на 28 мая россияне выпустили рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед". Почти все БПЛА были направлены на Киев. Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала о страшной ночи.

Россияне запустили по территории Украины 54 "Шахеда". Наибольшее количество дронов уничтожили над Киевщиной – украинские защитники ликвидировали 40 БпЛА.

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От взрывов содрогались стены

Мелинда Симмонс заявила, что массированная атака иранскими дронами – жестокий подарок россиян ко Дню Киева. Посол также подчеркнула, что взрывы были настолько мощными, что от мощных взрывов содрогались стены даже в укрытии.

Сегодня День Киева, потому, конечно, Россия прислала Украине жестокий подарок. Сижу в укрытии, слушаю очень громкие звуки взрывов снаружи и чувствую, как вздрагивают стены. Это ненормально,

– написала Симмонс.

На массированную атаку отреагировали и в других дипведомствах. Да, глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в Киеве 28 мая было гораздо больше взрывов, чем при обычных обстрелах.

"Как будто агрессор извращенно отмечает день Киева. Не сломит дух этого могущественного города", - подчеркнул Маасикас.

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