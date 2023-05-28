Я чувствовала, как вздрагивают стены, – посол Британии рассказала, как пережила ночную атаку
Источник:Мелинда Симмонс
В ночь на 28 мая россияне выпустили рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед". Почти все БПЛА были направлены на Киев. Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала о страшной ночи.
Россияне запустили по территории Украины 54 "Шахеда". Наибольшее количество дронов уничтожили над Киевщиной – украинские защитники ликвидировали 40 БпЛА.
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От взрывов содрогались стены
Мелинда Симмонс заявила, что массированная атака иранскими дронами – жестокий подарок россиян ко Дню Киева. Посол также подчеркнула, что взрывы были настолько мощными, что от мощных взрывов содрогались стены даже в укрытии.
Сегодня День Киева, потому, конечно, Россия прислала Украине жестокий подарок. Сижу в укрытии, слушаю очень громкие звуки взрывов снаружи и чувствую, как вздрагивают стены. Это ненормально,
– написала Симмонс.
На массированную атаку отреагировали и в других дипведомствах. Да, глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в Киеве 28 мая было гораздо больше взрывов, чем при обычных обстрелах.
"Как будто агрессор извращенно отмечает день Киева. Не сломит дух этого могущественного города", - подчеркнул Маасикас.
Массированная атака 28 мая: что известно
- Ночью 28 мая в Украине звучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала "покраснели" области на юге страны, а затем распространились дальше.
- В Воздушных Силах утром сообщили, что враг нанес массированный удар дронами-камикадзе по территории Украины. Россияне запустили рекордное количество "Шахедов" – 54 БпЛА. Силы и средства ПВО смогли ликвидировать 52 ударных дрона.
- Запускали вражеские беспилотники по привычным маршрутам. По словам Юрия Игната, враг использует 2 направления – Брянская область и Краснодарский край.
- К сожалению, одна из дронов попал в инфраструктурный объект на Житомирщине. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.
- В Киевской области украинцы пострадали от обломков сбитых беспилотников. В нескольких районах произошли пожары после падения обломков. В настоящее время информация о пострадавших уточняется, но известно по меньшей мере о 3 раненых и 1 погибшем.